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본문 요약

최근 32개월 아이가 숨진 사건과 관련해 소아 의료시설을 늘려달라는 국민 청원 게시물이 올라와 많은 이의 동의를 얻고 있다.

최근 자신을 두 아이의 엄마라고 밝힌 A씨는 국민 청원 게시글을 통해 평택 지역에 소아 전문 응급의료시설을 확충해달라고 호소했다.

A씨는 '소아 의료 환경 개선 요청에 관한 청원'을 통해 "평택에 소아 응급실이 있어서 천안으로 가는 시간을 줄일 수 있었다면 아이가 죽지 않고 살아서 지금 치료를 받고 있거나, 함께 웃으면서 함께 소중한 시간을 보낼 수 있지 않을까 싶습니다"며 "어린이들이 치료받을 수 있는 환경을 조성해 더 이상 부모들이 단장지애의 고통을 겪지 않게 도와주세요. 국가가 우리 아이들을 지켜주세요"라고 썼다.

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“소아 응급의료 확충 필요”···아이 잃은 엄마의 청원에 2만 명 넘는 이들이 동의했다

입력 2026.08.14 20:00

  • 김준용 기자

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지역에 소아 의료시설을 늘려달라는 청원글. 국회전자청원 캡쳐

지역에 소아 의료시설을 늘려달라는 청원글. 국회전자청원 캡쳐

최근 32개월 아이가 숨진 사건과 관련해 소아 의료시설을 늘려달라는 국민 청원 게시물이 올라와 많은 이의 동의를 얻고 있다.

최근 자신을 두 아이의 엄마라고 밝힌 A씨는 국민 청원 게시글을 통해 평택 지역에 소아 전문 응급의료시설을 확충해달라고 호소했다.

A씨는 ‘소아 의료 환경 개선 요청에 관한 청원’을 통해 “평택에 소아 응급실이 있어서 천안으로 가는 시간을 줄일 수 있었다면 아이가 죽지 않고 살아서 지금 치료를 받고 있거나, 함께 웃으면서 함께 소중한 시간을 보낼 수 있지 않을까 싶습니다“며 “어린이들이 치료받을 수 있는 환경을 조성해 더 이상 부모들이 단장지애(斷腸之哀)의 고통을 겪지 않게 도와주세요. 국가가 우리 아이들을 지켜주세요”라고 썼다.

경기도소방재난본부 등에 따르면 지난달 11일 오후 4시9분쯤 평택에서 세 살배기 아이가 이상증세를 보인다는 신고가 접수됐다.

구급대는 평택에 중증 소아 응급환자를 수용할 시설이 없어 24㎞ 떨어진 천안 단국대병원으로 이 아이를 이송했다.

당시 천안 순천향대병원과 수원 아주대병원 등 소아 전문 응급의료센터를 갖춘 병원으로의 이송도 검토됐으나 이들 병원 또한 각각 24㎞, 42㎞씩 떨어져 있다.

이송 중 구토 증세를 보인 아이는 같은 날 오후 4시39분 병원에 도착해 패혈성 쇼크 진단을 받았다. 다음 날에는 상태가 악화해 서울 소재 병원으로 옮겨졌지만, 치료를 받던 중 끝내 숨을 거둔 것으로 알려졌다.

이 청원은 14일 오후 7시50분 기준 2만 개가 넘는 동의를 받았다.

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