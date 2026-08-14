부울경 시도지사 이틀 연속 만나더니··· ‘초광역 협력 논의’ 내달 별도 회동 추진

부산·울산·경남 시도지사가 내달 초 별도의 만남을 가질 예정이다. 부울경 협력의 물꼬가 트일 것으로 기대된다.

14일 부산시 등에 따르면 전재수 부산시장은 이날 오후 서울에서 열린 대한민국 시도지사협의회에 참석해 김상욱 울산시장과 박완수 경남지사를 만났다.

이들은 행정통합·특별연합을 포함한 광역협력을 위해 실무협의를 진행하기로 의견을 모으고, 다음 달 초쯤 만나는 데 합의한 것으로 알려졌다.

앞서 지난 12일 경남 창원 한화에어로스페이스에서 열린 동남권 지역 청년 양성 협약식에서 전 시장과 박 지사는 초광역 협력을 위한 실무협의가 필요하다는 데 의견을 모았다.

다음날인 13일에는 김 시장을 포함한 부울경 시·도지사가 모두 부산 중구 코모도호텔에서 진행한 해수부 지역 상생 행사에서 대면하기도 했다.

전 시장과 김 시장은 부울경 초광역사업의 빠른 예산확보를 위해 특별연합(메가시티)같은 법적 근거가 필요하다고 보고 있다.

박 지사는 부산과 경남이 우선 행정통합해 2028년 4월 총선 때 통합 지자체장을 뽑아야 한다는 입장을 보이고 있다.