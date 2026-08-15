몇 분이면 뚝딱 완성, 반찬 하나가 주는 여름날의 활력 계절을 잘 읽는 사람이 차려내는 맛있는 밥상의 힘

요리하는 여름이 버거워지면 오이를 한껏 사들인다. 가만히 서 있어도 등에 땀이 송골송골, 도무지 불 앞에 설 엄두가 나지 않는 무더위엔 오이만 한 것이 없으니까. 여름에 유독 맛있는 오이, 제철을 맞아 수분을 한껏 머금은 오이를 한입 베어 물면 청량감이 순식간에 입 안 가득 퍼진다. 그렇게 여름의 열기를 잠재워보는 오늘의 반찬, 바로 오이 김무침.

씹을수록 시원한 오이를 채 썰고 더없이 고소한 김을 부숴 넣은 후 연두순, 참기름, 깨를 넣은 양념과 함께 가볍게 섞어주면 완성. 어려운 기술이나 특별한 재료가 없어도 오이와 김이 만나 서로가 맛의 빈자리를 제각기 채워간다. 몇 분이면 완성되는 반찬 하나가 더위에 지친 식탁에 의외로 큰 활력을 불어넣을지니.

오이에 칼을 넣는 순간부터 ‘아삭’ 하고 여름이 부서진다. 수분을 가득 머금은 속살에서는 금세 시원한 향이 번지고, 한입 베어 물면 더위에 찌든 몸이 잠시 숨을 고른다. 대부분이 물로 이루어진 오이. 지친 몸을 자연스럽게 달래 주고, 갈증을 풀어 입맛까지 산뜻하게 깨워 준다. 여름이면 유난히 오이를 찾게 되는 이유는 어쩌면 몸이 먼저 계절을 알고 있기 때문인지도 모른다.

바삭하게 부순 김은 오이 사이사이에 가볍게 내려앉고, 연두순과 참기름 방울이 지나가면 맛있고 고소한 향이 식탁 위를 천천히 감싼다. 몇 번 조물조물 무쳐 내는 것만으로도 금세 반찬이 완성. 여름 식탁에는 거창한 요리보다 이런 심플한 반찬이 더 인상적이다.

냉장고에서 막 꺼낸 시원한 오이무침 한 접시, 뜨거운 국보다는 아삭한 식감 하나. 더위에 지친 날, 이런 소박한 음식이 오히려 더 큰 위로가 되고, 입맛이 없어도 한 젓가락은 쉽게 집게 되고, 그렇게 한입 두 입 먹다 보면 어느새 밥그릇이 비었을 터.

우리는 종종 특별한 음식을 찾아 계절을 즐기려 하지만, 의외로 가장 단순한 음식에서 진짜 매력을 드러낸다. 그래서 요리를 잘하는 사람보다 계절을 잘 읽는 사람이 더 맛있는 밥상을 차리는 여름! 불 앞에서 애쓰는 대신 제철 식재료를 믿는 것, 그리고 어울리는 곁재료와 맞춤 양념을 찾아보는 것, 그 정도면 몹시 충분하다. ‘오이김무침’ 상세레시피는 아래 새미네부엌 사이트 참고.

✅몹시 충분한 여름, ‘오이 김무침’ 재료

오이 1개(200g), 김 2장(4g), 깨 1스푼(5g), 요리에센스 연두순 2스푼(20g), 참기름 1스푼(10g)

✅몹시 충분한 여름, ‘오이 김무침’ 만들기

1. 씻은 오이는 얇게 원형으로 썰어요.

2. 김은 잘게 부숴요.

3. 오이에 연두순, 참기름, 깨를 넣고 조물조물 버무려요.

4. 부순 김 조각을 넣어 섞어주면 완성!

■자료 출처: 누구나 쉽고, 맛있고, 건강하게! 요리가 즐거워지는 샘표 ‘새미네부엌’ 요리연구소