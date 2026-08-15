“어디까지 붙일 건데?” 휴대폰 케이스에서 얼굴·헤어까지 번진 ‘반짝이 꾸미기’ 열풍

‘꾸미는 것’의 경계가 사라지고 있다. 옷과 가방, 신발 같은 패션 아이템을 넘어 휴대폰 케이스와 네일, 메이크업, 헤어스타일까지 비즈와 라인스톤, 크리스털을 더해 자신만의 스타일을 만드는 ‘비다즐링(Bedazzling)’이 해외 젊은 세대 사이에서 새로운 DIY 취미로 주목받고 있다.

비다즐링은 ‘눈 부시게 하다’는 뜻의 영어 ‘bedazzle’에서 나온 말이다. 의류나 가방, 신발 등에 스톤을 붙여 화려하게 꾸미는 것이 전통적인 방식이지만, 최근에는 휴대폰 케이스와 액세서리 같은 소품을 넘어 메이크업과 헤어스타일에까지 활용 범위가 넓어지고 있다.

가장 눈에 띄는 변화는 얼굴 장식이다. 눈가나 아이라인 주변, 눈 밑과 관자놀이 등에 작은 라인스톤이나 크리스털을 붙여 메이크업의 포인트로 활용한다. 얼굴 전체를 장식하기보다 눈꼬리나 눈 밑에 몇 개의 스톤을 배치하는 식이 일반적이다. 평소 메이크업에 작은 장식만 더해도 분위기를 바꿀 수 있다는 점에서 새로운 셀프 스타일링으로 받아들여지고 있다.

머리카락에도 비슷한 방식이 적용된다. 헤어라인이나 머리카락에 작은 스톤과 글리터를 더해 헤어스타일 자체를 액세서리처럼 연출하는 것이다. 별도의 전문 시술 없이 직접 붙였다가 제거할 수 있어 특별한 날뿐 아니라 일상적인 스타일링에도 활용하기 쉽다.

이 같은 흐름은 숏폼 플랫폼의 영향이 크다. 틱톡에서는 ‘bedazzling’, ‘bedazzled’, ‘bedazzle’, ‘rhinestones’ 등의 키워드를 중심으로 패션과 네일, 메이크업, DIY 콘텐츠가 함께 소비되고 있다. 특히 장식물을 하나씩 붙이는 과정과 완성된 모습을 비교해 보여주는 영상은 변화가 한눈에 드러나면서 콘텐츠로도 활용하기 쉽다.

비다즐링이 주목받는 배경에는 패션과 뷰티에서 나타나는 미적 취향의 변화도 있다. 자연스럽고 절제된 스타일을 강조했던 ‘클린 걸’ 트렌드에서 벗어나 글리터와 크리스털, 강한 색감 등 장식적인 요소를 적극적으로 활용하는 맥시멀리즘이 다시 부상하고 있기 때문이다.

이는 Y2K 패션의 유행과 함께 1990년대 말~2000년대 초반의 화려하고 반짝이는 미감이 다시 소비되는 흐름과도 맞닿아 있다. 다만 지금의 비다즐링은 과거의 ‘블링블링’ 열풍과는 조금 다르다. 완성된 화려한 제품을 구매하는 데 그치지 않고, 평범한 물건이나 자신의 외모에 직접 장식을 추가한다는 점에서다.

같은 제품이라도 어떤 색과 크기의 스톤을 선택하고 어디에 배치하느냐에 따라 결과물이 달라진다. 직접 고르고 붙이는 과정 자체가 취미가 되는 이유다. 때문에 비다즐링은 단순한 장식 기법을 넘어 ‘꾸미기 문화’의 한 형태로도 볼 수 있다. 남들과 같은 제품을 갖는 것보다 자신만의 방식으로 변형하고, 그 결과를 SNS에 공유하는 것이 개성을 표현하는 수단이 되는 것이다.

물론 장식의 대상이 무엇이든 허용되는 것은 아니다. 호주 뉴사우스웨일스에서는 자동차 번호판에 라인스톤 등을 붙이는 이른바 ‘bedazzling’이 SNS에서 확산하면서 당국이 주의를 당부하기도 했다. 장식으로 번호판의 식별성이 떨어질 경우 법규 위반에 해당할 수 있어서다.

Y2K와 맥시멀리즘, DIY와 숏폼 콘텐츠가 겹치는 지점에서 등장한 비다즐링이 젊은 세대의 새로운 자기표현 방식으로 어디까지 확장될지 주목된다.