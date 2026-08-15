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‘불멸의 4할 타자’ 백인천 전 감독 별세

입력 2026.08.15 08:27

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한국프로야구 역사상 유일한 4할 타자인 백인천 전 감독이 별세했다. 향년 83세.

1982년 한국프로야구 원년에 MBC 청룡의 감독 겸 선수로 뛰며 타율 0.412를 기록한 백인천 전 감독이 타석에서 공을 기다리고 있다 / 경향신문 자료사진

1982년 한국프로야구 원년에 MBC 청룡의 감독 겸 선수로 뛰며 타율 0.412를 기록한 백인천 전 감독이 타석에서 공을 기다리고 있다 / 경향신문 자료사진

백 전 감독은 15일 오전 6시 41분쯤 충남 천안 단국대학교병원에서 뇌출혈로 치료를 받던 중 숨졌다. 백 전 감독은 전날 오전 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐다. 맥박이 살아났지만 위중한 상태가 이어졌고 중환자실에서 끝내 눈을 감았다.

백 전 감독은 한국과 일본프로야구에서 선수로 23년을 뛰었다. 프로야구 원년인 1982년 MBC 청룡의 감독 겸 선수로 타율 0.412를 기록해 한국프로야구사에 유일한 4할 타자로 남았다.

1990년 한국프로야구 우승이 확정되자 LG트윈스 선수들이 백인천 감독을 행가레하며 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 경향신문 자료사진

1990년 한국프로야구 우승이 확정되자 LG트윈스 선수들이 백인천 감독을 행가레하며 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 경향신문 자료사진

1985년부터 본격적으로 지도자 길에 들어섰다. 1990년 LG트윈스의 초대 사령탑을 맡아 한국시리즈에서 우승을 거머쥐었다. 이후 삼성 라이온즈(1996~1997년), 롯데 자이언츠(2002~2003년)를 지휘했다.

한국야구위원회(KBO) 사무국은 백인천 전 감독의 장례를 KBO장으로 치른다고 밝혔다. KBO는 프로야구 발전에 큰 공적을 남긴 야구인이 사망하는 경우 KBO가 주관하는 KBO장으로 장례를 치른다. 백 전 감독은 2025년 9월 별세한 이용일 전 KBO 총재 직무 대행에 이어 KBO장을 치르는 두 번째 야구인이 됐다.

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