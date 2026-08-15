‘불멸의 4할 타자’ 백인천 전 감독 별세

한국프로야구 역사상 유일한 4할 타자인 백인천 전 감독이 별세했다. 향년 83세.

백 전 감독은 15일 오전 6시 41분쯤 충남 천안 단국대학교병원에서 뇌출혈로 치료를 받던 중 숨졌다. 백 전 감독은 전날 오전 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐다. 맥박이 살아났지만 위중한 상태가 이어졌고 중환자실에서 끝내 눈을 감았다.

백 전 감독은 한국과 일본프로야구에서 선수로 23년을 뛰었다. 프로야구 원년인 1982년 MBC 청룡의 감독 겸 선수로 타율 0.412를 기록해 한국프로야구사에 유일한 4할 타자로 남았다.

1985년부터 본격적으로 지도자 길에 들어섰다. 1990년 LG트윈스의 초대 사령탑을 맡아 한국시리즈에서 우승을 거머쥐었다. 이후 삼성 라이온즈(1996~1997년), 롯데 자이언츠(2002~2003년)를 지휘했다.

한국야구위원회(KBO) 사무국은 백인천 전 감독의 장례를 KBO장으로 치른다고 밝혔다. KBO는 프로야구 발전에 큰 공적을 남긴 야구인이 사망하는 경우 KBO가 주관하는 KBO장으로 장례를 치른다. 백 전 감독은 2025년 9월 별세한 이용일 전 KBO 총재 직무 대행에 이어 KBO장을 치르는 두 번째 야구인이 됐다.