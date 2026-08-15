긴 바나나 vs 통통한 바나나…맛있는 것 고르는 ‘의외의 기준’

마트에서 낱개로 진열된 바나나를 고르다 보면 유난히 길쭉한 것과 짧지만 통통한 것이 섞여 있는 경우가 많다. 이때 어느 쪽이 더 달고 맛있을까. 흔히 ‘통통하고 묵직한 바나나가 더 맛있다’는 이야기가 있지만, 과학적으로 보면 길이보다 먼저 살펴봐야 할 것이 있다.

미국 캘리포니아대 데이비스캠퍼스 농산물 연구센터에 따르면, 바나나의 성숙도를 판단하는 대표적인 지표 가운데 하나가 열매의 ‘통통한 정도’다. 덜 익은 바나나는 단면이 각지고 모서리가 두드러지지만, 성장하면서 과육이 차오르면 단면이 둥글어지고 각진 부분이 사라진다. 국제식량농업기구(FAO) 역시 바나나의 손가락 부분이 성장하면서 단면이 둥글어지는 현상을 수확 성숙도를 판단하는 기준으로 설명한다.

그렇다면 통통한 바나나가 더 달다는 말도 맞는 것일까. 여기에는 어느 정도 과학적 근거가 있다. 바나나는 익어가는 과정에서 과육에 저장돼 있던 전분이 당으로 전환된다. 캘리포니아대 데이비스캠퍼스 농산물 연구센터는 바나나가 익으면서 전분이 당으로 바뀌어 단맛이 증가한다고 설명한다. 따라서 충분히 성장해 통통해진 바나나는 덜 자란 각진 바나나보다 적절한 성숙 단계에 가까울 가능성이 있다.

하지만 ‘짧고 통통하다=무조건 더 달다’고 공식처럼 받아들이면 곤란하다. 바나나의 길이와 굵기는 품종에 따라 크게 달라진다. 실제로 바나나 품종의 물리적 특성과 당 함량 등을 비교한 연구에서도 품종에 따라 크기와 길이뿐 아니라 당류와 향미 성분에도 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉 어떤 품종은 원래 짧고 굵고, 다른 품종은 길고 가는 형태일 수 있다.

특히 ‘길이’는 맛보다 상품 규격과 품종의 영향을 많이 받는다. 캘리포니아대 데이비스캠퍼스 농산물 연구센터 역시 바나나의 품질 지표에서 길이는 ‘용도와 시장에서 요구하는 크기에 따라 달라지는 특성’으로 설명한다. 반면 바나나의 성숙도를 판단할 때는 길이보다 각이 얼마나 사라지고 충분히 둥글어졌는지를 중요하게 본다.

그렇다면 마트에서 낱개 바나나를 고를 때는 무엇을 봐야 할까. 첫 번째는 모양이다. 지나치게 각지고 납작한 것보다는 전체적으로 과육이 차오른 듯 둥글고 통통한 것이 좋다.

두 번째는 껍질의 색과 상태다. 바로 먹을 바나나를 고른다면 녹색이 강한 것보다 노란색이 충분히 올라온 것을 선택하는 편이 좋다. 바나나는 수확 후에도 익는 대표적인 후숙 과일로, 익으면서 전분이 당으로 바뀌고 식감과 향도 달라진다.

다만 갈색 반점이 많다고 무조건 가장 맛있는 것은 아니다. 지나치게 물러졌거나 껍질이 심하게 상하고 부패 흔적이 있는 것은 피하는 것이 좋다.

맛의 결정적인 차이는 결국 숙도와 품종에서 나온다. 실제로 디저트용 바나나 12개 품종을 비교한 연구에서는 품종에 따라 단맛·신맛·향·단단함 등 감각적 특성이 달랐으며, 단맛은 소비자가 바나나의 맛을 평가하는 중요한 요소로 확인됐다.

따라서 낱개 바나나 두 개 가운데 하나를 골라야 한다면 더 긴 것을 찾기보다는 ‘충분히 여물어 과육이 차오른 듯 둥근 것’을 고르는 편이 과학적으로는 더 합리적이다.