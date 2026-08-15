다카이치, 야스쿠니 공물 대금 봉납…자민당 총재 자격

다카이치 사나에 일본 총리가 광복절이자 일본의 패전일인 8월 15일 야스쿠니 신사에 공물 대금을 봉납했다.

아사히신문에 따르면 다카이치 총리는 이날 야스쿠니 신사를 참배한 스즈키 슌이치 자민당 간사장을 통해 총리가 아닌 자민단 총재 자격으로 공물 대금을 봉납했다. 다카이치 총리가 이날 봉납한 곡물은 ‘다마구시’로 물푸레나무 또는 비쭈기나무 가지에 흰 종이나 삼베를 단 것을 말한다.

고이즈미 신지로 일본 방위상과 기카와다 히토시 어린이정책담당상도 이날 야스쿠니 신사를 찾아 참배했다. 이로써 일본에서는 7년 연속 현직 각료가 종전 기념일에 신사를 참배했다.

야스쿠니 신사는 제2차 세계대전 전범들을 추모하는 시설로, 일본 정치인들의 참배가 있을 때마다 논란이 일었다. 다카이치 총리는 2025년 10월 총리에 취임한 후 야스쿠니 신사에 참배하지는 않았지만 앞서 공물 대금은 봉납한 바 있다. 지난 4월에도 다카이치 총리는 야스쿠니 신사에 ‘총리대신’ 명의로 공물을 봉납했다.

당시 한국 정부는 논평을 통해 “정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 깊은 실망과 유감을 표한다”고 밝혔다. 중국 외교부도 “일본이 야스쿠니 신사와 관련해 부정적 움직임을 보이며 국제 정의를 공공연히 도발하고 있다”며 규탄했다.