창간 80주년 경향신문

다카이치, 야스쿠니 공물 대금 봉납…자민당 총재 자격

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

다카이치 사나에 일본 총리가 광복절이자 일본의 패전일인 8월 15일 야스쿠니 신사에 공물 대금을 봉납했다.

다카이치 총리는 2025년 10월 총리에 취임한 후 야스쿠니 신사에 참배하지는 않았지만 앞서 공물 대금은 봉납한 바 있다.

지난 4월에도 다카이치 총리는 야스쿠니 신사에 '총리대신' 명의로 공물을 봉납했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

다카이치, 야스쿠니 공물 대금 봉납…자민당 총재 자격

입력 2026.08.15 08:58

수정 2026.08.15 09:28

펼치기/접기
  • 이효상 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
다카이치 사나에 일본 총리가 지난 6일 히로시마 원폭 투하 81주기 추도식에 참석하고 있다. AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 6일 히로시마 원폭 투하 81주기 추도식에 참석하고 있다. AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 광복절이자 일본의 패전일인 8월 15일 야스쿠니 신사에 공물 대금을 봉납했다.

아사히신문에 따르면 다카이치 총리는 이날 야스쿠니 신사를 참배한 스즈키 슌이치 자민당 간사장을 통해 총리가 아닌 자민단 총재 자격으로 공물 대금을 봉납했다. 다카이치 총리가 이날 봉납한 곡물은 ‘다마구시’로 물푸레나무 또는 비쭈기나무 가지에 흰 종이나 삼베를 단 것을 말한다.

고이즈미 신지로 일본 방위상과 기카와다 히토시 어린이정책담당상도 이날 야스쿠니 신사를 찾아 참배했다. 이로써 일본에서는 7년 연속 현직 각료가 종전 기념일에 신사를 참배했다.

야스쿠니 신사는 제2차 세계대전 전범들을 추모하는 시설로, 일본 정치인들의 참배가 있을 때마다 논란이 일었다. 다카이치 총리는 2025년 10월 총리에 취임한 후 야스쿠니 신사에 참배하지는 않았지만 앞서 공물 대금은 봉납한 바 있다. 지난 4월에도 다카이치 총리는 야스쿠니 신사에 ‘총리대신’ 명의로 공물을 봉납했다.

당시 한국 정부는 논평을 통해 “정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 깊은 실망과 유감을 표한다”고 밝혔다. 중국 외교부도 “일본이 야스쿠니 신사와 관련해 부정적 움직임을 보이며 국제 정의를 공공연히 도발하고 있다”며 규탄했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글