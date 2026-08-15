플라시보 효과, 혹은 위약 효과는 실제로는 효능이 없는 가짜 약이나 처방임에도 기대만으로 효과가 나타나는 현상을 말한다. 플라시보는 스포츠 영역, 특히 각종 보조제에서도 흔한 이슈다. 엉터리 성분의 보조제를 먹고 컨디션과 몸이 좋아졌다고 여기는 일이 비일비재한데, 대체 어떻게 그런 게 가능할까?



오늘은 스포츠에서 플라시보를 들여다본 재미있고, 한편으로는 헛웃음 나게 하는 연구를 살펴보도록 하자. 1999년 발간된 ‘기대 효과와 근력운동: 스테로이드는 과연 차이를 만들 것인가?’라는 짓궂은 제목의 연구다.



연구자는 원래 영국의 젊은 엘리트 파워리프터들을 데리고 다른 연구를 진행 중이었다. 이들의 기록은 벤치프레스 200㎏, 스쾃과 데드리프트도 250㎏ 이상이었으니 3대 운동 합계가 700~800㎏에 달하는 ‘괴수’들이었다. 그런데 이 가운데 몇몇이 연구자에게 스테로이드에 대한 관심을 은근슬쩍 내비치며 진지하게 물어봤던 모양이다. 연구자가 나중에 밝힌 바에 따르면 그 순간 새로운 연구 아이디어가 뇌리를 스쳤다고 한다.



연구자는 스테로이드에 관심과 기대를 보였던 선수 11명을 불러 모아 새 연구를 시작했고, ‘도핑 검사에서 문제가 안 되는 실험용 신종 스테로이드’라면서 흰 알약을 줬다. 선수들은 이 알약과 함께 스쾃과 벤치프레스, 데드리프트를 일주일간 훈련하고 1차 테스트를 실시했다.



자, 이제 놀랄 차례다. 선수들은 몸에서 폭발적인 힘이 샘솟는다고 환호했고, 기록도 어마어마하게 향상됐다. 스쾃과 벤치프레스, 데드리프트 기록이 평균 12㎏, 10㎏, 11㎏씩 각각 높아지면서 국내대회급 선수에서 국제대회급 선수로 돌변했다. 엘리트 선수가 일주일 만에 3대 운동 무게를 합쳐 30㎏ 이상 높아진다는 건 진짜 스테로이드를 썼어도 보기 힘든 결과다.



그렇다면 그들이 먹은 마법의 흰 알약은 무엇이었을까? 짐작했겠지만 당연히 스테로이드가 아니었다. 우리나라에는 뉴슈가, 신화당으로 잘 알려진 흔한 감미료 ‘사카린’이었다. 이걸 먹고 힘이 강해질 리 만무하다.



연구는 여기서 끝이 아니다. 이들은 다시 일주일간 마법의 스테로이드(?) 사카린을 먹으며 훈련을 지속한 뒤 2차 테스트에 들어갔다. 그런데 이번엔 11명 중 5명을 불러 그 알약이 스테로이드가 아니고 사카린이었다는, 충격적인 출생의 비밀을 알려줬다. 당시 선수들의 심리가 어땠을지는 짐작 불가다.



아무튼, 그렇게 들어간 2차 테스트 결과는 어땠을까? 자신이 스테로이드를 먹었다고 여전히 믿는 6명은 1차와 비슷한 경기력을 보였다. 하지만 속았다는 사실을 알게 된 5명은 기록이 단숨에 추락해 원 상태로 돌아가버렸다. 몸은 달라진 게 없고, 달라진 건 생각뿐인데도 말이다.



순전히 기대감만으로 스테로이드에 맞먹는 변화가 일어난다는 게 어떻게 가능했는지를 두고는 의견이 분분하다. 일부에서는 몸이 스스로 보호하려고 근력을 제한하는 보호 기제를 풀어버린 결과로 해석하기도 한다.



과정이야 어쨌든, 이런 변화가 그저 3대 운동 기록에 한정되지는 않을 것이다. 결론은 약물에 대한 기대감이 그 사람이 평소 쓰지 못하던 잠재력을 끌어냈다는 점이다. 한편 스테로이드 같은 금지 약물을 쓸 때 보이는 놀라운 경기력의 상당 부분은 실제 약효보다는 ‘약을 썼다’는 믿음 덕분에 발휘됐을 가능성도 크다. 여담으로 스테로이드 등 암시장 금지 약물 중에는 유효 성분이 아예 없거나 함량 미달인 가짜 약도 꽤 많다.



그런데 마지막으로 궁금해지는 것이 있다. 이 선수들은 연구 이후 어떤 행동을 보였을까? 이들은 이후 스테로이드에 대한 생각을 접었다고 하는데, 참가자 중 한 명이 했다는 농담이 답이 될 듯하다. “이게 사카린의 효과라면, 난 앞으로 사카린을 먹겠어!”



<수피|운동 칼럼니스트 <헬스의 정석> 시리즈 저자>