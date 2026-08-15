‘쥐락펴락’ 힘든 손가락 관절염 수술보다 이것?

통증 차단 ‘미세동맥 색전술’ 효과

손가락뼈에서 완충 역할을 하는 연골이 닳아 염증을 일으키는 손가락 관절염은 통증과 변형을 유발하는 탓에 큰 불편을 부른다. 전문가들은 수술이 필요할 정도로 진행되지 않은 경우 해당 부위에 생긴 미세혈관을 차단하는 미세동맥 색전술로도 치료 효과를 높일 수 있다고 설명한다.



손가락은 일상에서 가장 자주 쓰는 부위여서 가사노동을 비롯해 사무·미용·조리·건설 등 직업적 환경의 영향으로 관절염이 발생하기 쉽다. 나이가 들면서 연골 탄력이 줄어들고 마모되는 변화도 이 질환 위험을 높이는데, 특히 월경이 완전히 끝난 후 연골을 보호하는 여성호르몬 분비가 줄어드는 여성의 발병 위험이 높다. 또한 손가락뼈를 다쳐 관절면이 불규칙해지는 손상을 입었을 때도 관절염이 생길 수 있다.



손가락 관절염이 생기면 마디가 굵어지거나 이곳에 형성된 뼛조각이 겉으로 튀어나오는 증상을 보일 때가 많다. 초기에는 손을 쓸 때 찌릿한 느낌이 나며, 점차 진행될수록 가만히 있어도 쑤시고 열감이 느껴지기도 한다. 손을 쥐거나 펼 때 잘 구부러지지 않으면서 운동범위가 제한되는 증상이 나타날 수도 있다.



비슷한 부위에 자주 생기는 자가면역질환인 류머티즘 관절염과 비교하면 손가락 관절염은 주로 쓰는 한쪽 손의 끝마디에 잘 생기는 특징이 있다. 류머티즘 관절염이 양쪽 손 모두에서 대칭적으로 나타나며 손가락 중간 마디나 손목에서 더 흔히 발견되는 것과 차이를 보인다.



손가락 관절염으로 진단되면 초기엔 약물치료나 주사·물리치료 등 보존적 치료법으로도 효과를 볼 수 있다. 이런 치료로도 호전되지 않으면 과거에는 수술을 통해 인공관절을 삽입하거나 관절을 아예 고정하는 방법도 썼지만, 최근에는 비수술 치료법인 미세동맥 색전술도 중간 단계 치료법으로 활용되고 있다.



미세동맥 색전술은 만성 염증 부위에 비정상적으로 생성된 미세혈관을 일시적으로 막아 신경세포의 통증 전달 역시 차단하는 원리를 바탕으로 한다. 이 시술은 초음파로 병변 주변을 관찰하면서 손목의 요골 또는 척골동맥에 카테터를 삽입해 미세혈관을 막는 물질을 5초가량 주입하는 방식으로 시행한다. 시술 시간이 5분 내외로 짧고 빠르게 일상으로 복귀할 수 있는 장점이 있지만 먼저 건초염, 통풍, 류머티즘 관절염 등 손가락 통증을 유발하는 다른 원인질환과 감별할 수 있게 정확한 진단이 필요하다.



김철 연세사랑병원 원장과 의료진이 손가락 관절염 환자 16명을 대상으로 미세동맥 색전술을 시행해 치료 효과를 분석한 결과에서도 수치로 측정한 통증지표(VAS)가 시술 전 평균 8점대에서 시술 후 평균 1점대로 감소한 것으로 나타났다.



김 원장은 “미세동맥 색전술은 관절을 절개하지 않고 비정상 미세혈관을 줄여 염증을 조절하는 최소침습 치료법”이라며 “해외 연구에서도 12개월 임상 성공률이 약 77%에 이르는 등 효과가 입증된 만큼 수술 전 유용한 치료 선택지가 될 것”이라고 설명했다.

