‘유일한 4할 타자’ 백인천 전 감독 별세…한국야구 큰 별 지다

한국프로야구 사상 유일한 ‘4할 타자’인 백인천 전 감독이 15일 세상을 떠났다. 향년 83세.

백 전 감독은 이날 오전 6시 41분 충남 천안 단국대학교병원에서 뇌출혈 치료를 받던 중 숨졌다. 전날 오전 천안 자택에서 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 옮겨졌고 심폐소생술을 받은 뒤 맥박과 혈압을 되찾았다. 이후 평소 치료를 받아온 단국대병원으로 이송됐지만 상태가 호전되지 않았다.

백 전 감독은 한국 프로야구 역사에서 가장 상징적인 타격 기록 가운데 하나를 남긴 인물이다. 프로야구 출범 첫해인 1982년 MBC 청룡에서 감독과 선수를 겸하며 타율 0.412를 기록했다. 이후 40년 넘게 누구도 4할 타율에 도달하지 못하면서 그의 기록은 지금까지도 KBO리그 유일의 4할 기록으로 남아 있다.

선수 생활은 한국보다 일본에서 먼저 꽃을 피웠다. 1942년 중국 장쑤성 우시에서 태어난 그는 한국전쟁 때 월남한 뒤 경동중과 경동고에서 야구를 배웠다. 야구와 함께 스피드스케이팅 선수로도 활동할 만큼 뛰어난 운동 능력을 갖췄다.

1961년 실업야구 농협에 입단한 뒤 이듬해 일본프로야구 도에이 플라이어스에 진출했다. 이후 다이헤이요 라이언스, 롯데 오리온스, 긴테쓰 버펄로스 등에서 뛰었고, 1975년에는 타율 0.319로 퍼시픽리그 타격왕에 올랐다.

1982년 국내 프로야구 출범에 맞춰 귀국한 백 전 감독은 MBC 청룡에서 감독 겸 선수로 뛰었다. 이후 삼미 슈퍼스타즈에서 1984년까지 선수 생활을 이어간 뒤 한일 프로야구를 합쳐 23년에 걸친 현역 생활을 마쳤다.

지도자로서도 굵직한 발자취를 남겼다. 1990년 MBC 청룡을 인수해 출범한 LG 트윈스의 초대 감독을 맡아 창단 첫해 한국시리즈 우승을 이끌었다. 강한 정신력과 투쟁심을 강조한 ‘혼의 야구’는 당시 백 전 감독을 상징하는 표현이었다.

LG를 떠난 뒤에는 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠의 지휘봉을 잡았다. 삼성과 한화 이글스, SK 와이번스에서는 타격 인스트럭터로 후배 선수들을 지도했고, 현장을 떠난 뒤에는 방송 해설위원으로도 활동했다.

말년은 순탄하지 않았다. 여러 차례 뇌경색을 겪으며 건강이 악화됐고, 경제적으로도 어려움을 겪은 것으로 알려졌다.

KBO는 한국 야구 발전에 기여한 백 전 감독의 공적을 기려 장례를 역대 두 번째 KBO장으로 치르기로 했다.

백 전 감독의 별세로 프로야구 원년 6개 구단의 초대 감독 가운데 생존자는 박영길 전 롯데 감독만 남게 됐다.

빈소는 천안 단국대병원 장례식장 2층 전통실에 마련됐으며 발인은 17일 오전 8시다.