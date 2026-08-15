방금 빨았는데 ‘미끄덩’…세탁세제를 너무 많이 사용하고 있다는 신호?

세제를 많이 넣는다고 세탁력이 높아지는 것은 아니다 막 세탁한 옷이 약간 딱딱하게 느껴진다면, 세제 탓일 수도

높은 기온 탓에 땀 냄새가 배어 퀴퀴한 냄새가 나는 티셔츠. 빨래할 때 세제를 넉넉히 넣으면 더 깨끗해지지 않을까. 과도한 세제 사용이 빨래 냄새와 세탁기 오염, 옷감 손상의 원인이 될 수 있다. 세탁 전문가들에 따르면 많은 사람들이 권장량보다 훨씬 많은 세제를 사용하고 있다.

세제를 많이 넣는다고 세탁력이 비례해서 높아지는 것은 아니다. 오히려 세제가 지나치게 많으면 헹굼 과정에서 완전히 제거되지 못하고 섬유에 잔여물이 남을 수 있다. 전문가들에 따르면 남은 세제 찌꺼기는 먼지와 오염을 더 쉽게 붙게 만들고, 시간이 지나면 옷에서 퀴퀴한 냄새가 나는 원인이 되기도 한다. 특히 운동복이나 수건처럼 물을 많이 흡수하는 섬유는 세제가 남기 쉬워 냄새 문제가 더 심해질 수 있다.

과도한 거품도 문제다. 최근 드럼세탁기의 경우 적은 물로 세탁하도록 설계돼 있기 때문에, 세제를 과하게 넣으면 거품이 지나치게 많이 발생할 수 있다. 거품이 많을수록 세탁기가 오히려 제대로 헹구지 못하는 경우가 있다. 따라서 세탁기에도 좋을 리가 없다. 세제 찌꺼기가 세탁조와 배수 라인에 축적되면 곰팡이와 세균 번식 환경을 만들 수 있다. 실제로 세탁기 내부에서 나는 쉰 냄새나 곰팡이 냄새의 원인 가운데 하나로 과다 세제 사용이 꼽힌다.

그렇다면 세제 과다 사용 여부는 어떻게 확인할 수 있을까. 일단 방금 세탁한 옷을 살펴보자. 비누 거품이 남아 있다면 세제 잔여물이 남아있는 것이 명백하다. 또한 젖은 옷이 미끈거리거나 끈적거리는 경우도 그렇다. 세제를 과다하게 사용하면 옷에 세제 막이 생겨 냄새와 세균이 번식하기 쉬워 옷에서 불쾌한 냄새가 날 수도 있다. 또한 젖은 옷이 뻣뻣하거나 약간 딱딱하게 느껴지는 것도 세제 탓일 가능성이 크다.

옷의 색이 쉽게 바래거나 흰옷이 누렇게 변하거나 회색빛을 띠는 것도 과도한 세탁 세제 문제일 수 있다. 세탁기에서 곰팡이 냄새나 퀴퀴한 냄새가 난다면, 세제 찌꺼기가 쌓였기 때문이다. 이 경우에는 다른 조치를 취하기 전에 베이킹소다나 식초로 세탁기 내부부터 청소해야 한다.

오염이 심한 옷을 세탁할 때는 세제 양에 기댈 것이 아니라, 미리 애벌빨래를 하고 세탁기에 넣는 것이 낫다.

라면도 포장지에 나온 조리법을 따르는 것이 가장 맛있듯, 세탁 세제의 양도 제조사 권장량을 따르는 것이 좋다. 세제가 많을수록 헹굼에 더 많은 물과 에너지가 필요해질 수 있어 효율 측면에서도 불리하다. 전문가들은 최근 세탁 세제가 과거보다 농축 형태로 발전했기 때문에 예전처럼 많은 양을 사용할 필요가 없다고 조언한다. ‘기본’ 원칙이 옷과 세탁기를 오래 유지하는 데도 도움이 된다.