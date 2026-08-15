‘통상 사령탑’ 여한구 산업부 통상교섭본부장 전격 경질

지난해 한·미 관세 협상을 이끌어온 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 전격 경질됐다.

15일 산업부에 따르면 이재명 대통령은 이날 0시를 기해 여 본부장을 직권면직했다.

직권면직은 정무직 인사에서 이례적인 조치지만 구체적인 면직 사유는 공개되지 않았다.

산업부 측은 “정무직 인사는 임면권자의 권한 및 정무적 판단 영역으로, 부처 차원에서 배경을 언급하는 것은 부적절하다”며 “임면권자의 인사 조치에 따라 통상 현안에 차질이 없도록 만전을 기하고 있다”고 밝혔다.

여 본부장의 경질은 미국의 무역법 301조 조사, 대미 투자 협상 등 민감한 통상 현안이 산적한 상황에서 이뤄져 배경에 관심이 쏠린다. 최근 미국 정부가 대미 투자 프로젝트 추진을 서두르라며 한국 정부에 대한 압박 강도를 높이는 상황과 맞물린 것 아니냐는 해석도 나온다. 업무 외적인 사항이 이번 인사에 영향을 미쳤을 가능성도 제기된다. 여 본부장은 왜곡된 주장에 대해서는 법적 대응까지 검토하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

여 본부장은 문재인 정부에서 산업부 통상정책국장과 통상교섭본부장을 지냈다. 이재명 정부 출범 이후 통상교섭본부장으로 발탁돼 통상 현안에서 실무 사령탑 역할을 해왔다.

후임 인선이 정해지지 않은 상태에서 여 본부장이 경질됨에 따라 당분간 대비 통상 협상에는 차질이 불가피할 전망이다. 산업부는 박정성 통상차관보 주재의 비상 업추 체계를 가동해 현안 공백을 최소화할 방침이다.