물만 잘 마셔도 혈압 관리에 도움…여름철 꼭 알아야 할 수분 섭취법

무더위가 이어지는 여름에는 땀으로 수분을 많이 잃는다. 이때 물을 많이 마셔야 한다는 말은 익숙하지만, 혈압이 걱정되는 사람에게는 ‘언제, 얼마나, 어떻게 마시느냐’도 중요하다.

무더위에는 체온뿐 아니라 혈압도 흔들리기 쉽다. 물 한 잔은 혈압을 직접 치료하는 약은 아니지만, 몸의 순환을 돕고 탈수를 예방하는 가장 쉽고 중요한 건강 습관이 될 수 있다. 미국 건강 전문 매체 이팅웰은 최근 심장 전문의와 임상영양사들의 조언을 바탕으로, 적절한 수분 섭취가 혈압을 안정적으로 유지하는 데 중요한 역할을 한다고 전했다. 탈수는 혈액량을 줄여 혈압을 떨어뜨리거나 심장이 더 열심히 일하도록 만들 수 있고, 반대로 일부 사람에게는 혈압 조절을 어렵게 만들 수 있다는 것이다.

전문가들은 “물은 혈압약을 대신하는 치료법은 아니지만, 심혈관 건강을 위한 가장 기본적인 생활습관 중 하나”라고 강조한다.

우리 몸의 혈액은 대부분 수분으로 이루어져 있다. 땀을 많이 흘리거나 물을 충분히 마시지 않으면 혈액량이 줄어든다. 그러면 몸은 혈압을 유지하기 위해 혈관을 수축시키고 심장은 더 빠르고 강하게 뛰게 된다. 매체가 인용한 심장 전문의들은 “탈수는 혈압 조절을 어렵게 만들고, 특히 더운 날씨에는 어지럼증이나 피로를 악화시킬 수 있다”고 설명했다. 특히 이뇨제를 복용하는 고혈압 환자는 일반인보다 수분을 더 쉽게 잃을 수 있어 여름철에는 탈수에 더욱 주의해야 한다.

목이 마르기 전에 조금씩 마신다

많은 사람이 갈증을 느낀 뒤 물을 마신다. 하지만 갈증은 이미 몸이 수분 부족 상태에 들어섰다는 신호다. 전문가들은 한 번에 많은 양을 들이켜기보다 하루 동안 조금씩 나누어 마시는 습관이 혈압과 체내 수분 균형을 유지하는 데 더 도움이 된다고 조언한다.

물병을 가까이 둔다

물을 자주 마시는 가장 쉬운 방법은 눈에 보이는 곳에 두는 것이다. 책상이나 자동차, 침대 옆에 물병을 두면 자연스럽게 수분 섭취량이 늘어난다. 외출할 때도 텀블러를 챙기면 무심코 지나치는 수분 부족을 예방할 수 있다.

소변 색으로 수분 상태를 확인한다

전문가들이 추천하는 간단한 방법은 소변 색을 살펴보는 것이다. 연한 노란색이면 대체로 수분 상태가 양호한 편이다. 반면 진한 노란색이 계속된다면 물을 더 마실 필요가 있다는 신호일 수 있다. 단 비타민 B군 영양제를 복용하면 소변 색이 진하게 변할 수 있으므로 함께 고려해야 한다.

커피와 술만 믿지 않는다

커피와 차도 수분 섭취에 일부 도움이 되지만, 카페인과 알코올은 사람에 따라 이뇨 작용을 증가시킬 수 있다. 특히 술은 탈수를 악화시킬 수 있어 무더운 날씨에는 물을 충분히 함께 마시는 것이 좋다.

수분이 많은 음식도 활용한다

물을 마시는 것만이 수분 보충은 아니다. 오이, 수박, 토마토, 참외, 딸기처럼 수분 함량이 높은 과일과 채소도 수분 섭취에 도움이 된다. 여름철에는 이런 식품을 간식으로 활용하는 것도 좋은 방법이다.

운동 전후에는 더 신경 쓴다

운동을 하면 땀으로 수분과 전해질을 함께 잃는다. 전문가들은 운동 전후로 충분히 수분을 보충하고, 장시간 운동하거나 땀을 많이 흘렸다면 전해질도 함께 보충하는 것이 좋다고 조언한다.

‘많이’보다 ‘적절하게’ 마신다

물을 많이 마실수록 건강에 좋다고 생각하기 쉽지만, 지나친 수분 섭취도 문제가 될 수 있다. 신장 기능이 저하됐거나 심부전, 만성 신장질환이 있는 사람은 수분 섭취를 제한해야 하는 경우도 있으므로 의료진의 지침을 따르는 것이 중요하다.

전문가들은 혈압 관리의 핵심은 물만 많이 마시는 것이 아니라 나트륨 섭취를 줄이고 채소와 과일을 충분히 먹으며 규칙적으로 운동하고 적정 체중을 유지하는 것이라고 강조한다. 충분한 수분 섭취는 이러한 생활습관을 뒷받침하는 기본 요소다.