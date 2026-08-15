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서강대도 털렸다…개인정보 18만건 무더기 유출

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본문 요약

서강대학교 재학생과 졸업생, 교직원 등의 개인정보 18만건이 외부 해킹 공격으로 유출됐다.

15일 서강대는 "통합 로그인 계정 정보에 대해 신원 미상의 외부 공격으로 일부 정보의 유출 정황을 확인했다"고 밝혔다.

유출된 개인정보는 학번(사번, 성명, 소속, 이메일 주소, 휴대전화 번호, 암호화된 통합 비빌번호 등이다.

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서강대도 털렸다…개인정보 18만건 무더기 유출

입력 2026.08.15 13:32

수정 2026.08.15 13:54

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  • 이효상 기자

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재학생·졸업생·교직원 등 정보 유출

“신원 미상의 외부 공격 정황 확인”

서강대학교 재학생과 졸업생, 교직원 등의 개인정보 18만건이 외부 해킹 공격으로 유출됐다.

서강대학교 개인정보 유출 사고 발생에 따른 통지 및 사과문. 서강대학교 누리집 갈무리

서강대학교 개인정보 유출 사고 발생에 따른 통지 및 사과문. 서강대학교 누리집 갈무리

15일 서강대는 “통합 로그인 계정 정보에 대해 신원 미상의 외부 공격으로 일부 정보의 유출 정황을 확인했다”고 밝혔다. 유출된 개인정보는 학번(사번, 성명, 소속, 이메일 주소, 휴대전화 번호, 암호화된 통합 비빌번호 등이다.

서강대에 따르면 외부 해킹 공격은 지난 11일 발생했다. 외부 비인가 IP가 시스템에 무단 침입한 것이 유출 원인으로 파악됐다. 서강대는 지난 14일 사고를 인지한 직후 공격 IP를 차단하고 서비스 접근 제한 및 망분리를 시행했다고 설명했다. 현재는 모니터링 체계 강화 및 추가 피해 확산 방지를 위한 보안 조치가 진행중이다.

서강대학교는 “본교는 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 향후 유사한 사고가 재발하지 않도록 근본적으로 재점검하고 강화하겠다”며 “다시 한 번 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 했다.

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