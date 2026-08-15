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‘뜨거울수록 좋다’는 착각…샤워 물 적정 온도는?

입력 2026.08.15 14:00

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피부에 직접 닿는 샤워 물은 38~40℃ 정도가 무난하다. 최근 미국 클리블랜드클리닉의 피부과 전문의도 샤워 물 온도로 약 100°F(37.8℃)의 따뜻한 정도를 권했다. 지나치게 뜨거운 물은 피부의 수분을 빼앗아 건조하고 자극받기 쉽게 만들 수 있다는 설명이다.

피부에 직접 닿는 샤워 물은 38~40℃ 정도가 무난하다. 최근 미국 클리블랜드클리닉의 피부과 전문의도 샤워 물 온도로 약 100°F(37.8℃)의 따뜻한 정도를 권했다. 지나치게 뜨거운 물은 피부의 수분을 빼앗아 건조하고 자극받기 쉽게 만들 수 있다는 설명이다.

아침저녁으로 제법 쌀쌀해지면서 찬물 샤워가 부담스럽다. 하루 일과를 마치고 따뜻한 물에 몸을 맡기는 시간이 기다려지기도 한다. 그렇다면 샤워 물은 몇 도가 적당할까.

피부에 직접 닿는 샤워 물은 38~40℃ 정도가 무난하다. 최근 미국 클리블랜드클리닉의 피부과 전문의도 샤워 물 온도로 약 100°F(37.8℃)의 따뜻한 정도를 권했다. 지나치게 뜨거운 물은 피부의 수분과 유분을 빼앗아 건조함과 자극을 키울 수 있다는 설명이다.

여기서 한 가지 헷갈리는 부분이 있다. 보일러 조절기에 표시되는 온도다. 통상적으로 개별 가스보일러를 사용하는 아파트에서는 보통 ‘난방’과 ‘온수’가 따로 표시된다. 난방은 바닥을 데우는 기능이고, 온수는 샤워나 세면, 설거지 등에 사용할 물을 데우는 기능이다. 수도꼭지를 열어 온수를 사용하면 보일러가 작동해 물을 데워 보내는 방식이다.

온수 설정 범위는 보일러마다 다르다. 린나이의 일부 제품은 온수를 35~60℃에서 설정할 수 있다. 다만 같은 설정값이라도 보일러와 수전, 배관 등에 따라 실제로 나오는 물의 온도는 달라질 수 있다.

따라서 보일러 온수는 40~45℃ 정도에서 시작해 실제 샤워 물을 보면서 조절하면 된다. 42℃로 맞췄는데 춥다면 1~2℃ 올리고, 뜨겁다면 낮추면 된다. 중요한 것은 조절기의 숫자 자체가 아니라 ​샤워기에서 나오는 물이 38~40℃ 안팎인지다.

어린아이가 사용하는 경우에는 성인보다 보수적으로 접근하는 것이 좋다. 보일러 설정값만 보고 판단하지 말고 실제 욕조나 샤워기에서 나오는 물의 온도를 확인해야 한다. 특히 아이가 직접 수도꼭지를 조작한다면 높은 온도로 설정해놓고 찬물을 섞어 사용하는 방식은 피하는 편이 안전하다. 보일러 제조사들도 고온의 온수를 사용할 때 화상에 주의하도록 안내하고 있다.

한편 뜨거운 물로 샤워하면 몸이 금세 따뜻해지는 느낌이 들지만, 오래 씻는 것은 피부에 부담이 될 수 있다. 뜨거운 물은 피부의 유분을 과도하게 씻어내 건조함을 키울 수 있기 때문이다. 특히 공기가 건조한 가을·겨울에는 이런 영향이 더 두드러질 수 있다.

미국피부과학회는 피부 건조를 막기 위해 뜨겁지 않은 따뜻한 물로 5~10분 정도 짧게 샤워할 것을 권한다. 샤워를 마친 뒤에는 수건으로 피부를 세게 문지르기보다 가볍게 물기를 닦고, 피부가 완전히 마르기 전에 보습제를 바르는 것이 좋다.

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