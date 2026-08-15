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국민의힘, 이 대통령 골프 회동에 “‘연임 개헌 찬성’ 의원 포섭 꼼수···재판 피하려는 빌드업”

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본문 요약

국민의힘은 15일 이재명 대통령이 최근 자당 의원들과 잇따라 골프 회동을 한 것에 대해 "국민의힘 의원 중 개헌에 찬성하는 일부 의원들을 포섭하려는 꼼수"라고 비판했다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "이 대통령이 추진하는 것은 연임이 가능한 개헌을 통해 본인의 퇴임 후 재판을 피하려는 빌드업 과정"이라고 했다.

이 대통령은 전날 "대통령 임기는 4년 중임 또는 4년 연임제로 변경하여 중간평가를 통한 책임정치가 가능하도록 하며 지방자치와 국민의 기본권을 강화하는 내용으로 개헌하자는 것이 저의 공약이자 지금까지 일관된 저의 입장"이라며 "개헌을 위해 대통령 임기 단축이 필요하다면 이를 수용할 수 있다는 것이 2022년 대선 당시 저의 공식입장이었고, 그 생각은 지금도 변함이 없다"고 했다.

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국민의힘, 이 대통령 골프 회동에 “‘연임 개헌 찬성’ 의원 포섭 꼼수···재판 피하려는 빌드업”

입력 2026.08.15 14:07

수정 2026.08.15 14:17

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  • 이효상 기자

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국민의힘은 15일 이재명 대통령이 최근 자당 의원들과 잇따라 골프 회동을 한 것에 대해 “국민의힘 의원 중 개헌에 찬성하는 일부 의원들을 포섭하려는 꼼수”라고 비판했다.

이재명 대통령이 지난 6월 26일 청와대에서 다케다 료타 일한의원연맹 회장 접견에 배석한 주호영 한일의원연맹 회장과 인사하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 지난 6월 26일 청와대에서 다케다 료타 일한의원연맹 회장 접견에 배석한 주호영 한일의원연맹 회장과 인사하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “이 대통령이 추진하는 것은 연임이 가능한 개헌을 통해 본인의 퇴임 후 재판을 피하려는 빌드업 과정”이라고 했다.

이 대통령은 전날 “대통령 임기는 4년 중임 또는 4년 연임제로 변경하여 중간평가를 통한 책임정치가 가능하도록 하며 지방자치와 국민의 기본권을 강화하는 내용으로 개헌하자는 것이 저의 공약이자 지금까지 일관된 저의 입장”이라며 “개헌을 위해 대통령 임기 단축이 필요하다면 이를 수용할 수 있다는 것이 2022년 대선 당시 저의 공식입장이었고, 그 생각은 지금도 변함이 없다”고 했다.

박 수석 대변인은 이 대통령의 언급에 대해 “개헌 논의가 민생과 상관없이 이 대통령 본인의 방탄을 위해 악용되고 있다”며 “국민들도 이 대통령 본인 재판 지우기 꼼수를 잘 알고 계실 것”이라고 했다.

이 대통령은 6월에는 국민의힘 주호영·박덕흠 의원과, 지난달 초에는 국민의힘 김태호 의원을 비롯한 여야 의원들과 골프를 쳤다.

국민의힘 신성범·최형두 의원 등도 이 대통령과 골프 회동 제안을 받았으나 성사되지는 않았다. 이들은 평소 개헌에 찬성하거나 개헌 관련 당 특위에서 활동하고 있어 주목 받았다.

최형두 의원은 이날 페이스북에 “개헌은 이미 송언석 원내대표 시절 공약했듯이 여야 정당간의 공식적인 협상을 통해 이뤄져야 하는 것”이라며 “개별 의원들을 만난다고 될 일이 아니다”라고 했다.

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