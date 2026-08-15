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“조국 사면 후회하지 않습니까?”···안철수, 광복절에 이 대통령 향해 직격

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본문 요약

안철수 국민의힘 의원이 광복절인 15일 "이재명 대통령, 작년 광복절의 조국 사면 후회하지 않습니까?"라고 말했다.

안 의원은 이날 페이스북에 "이 대통령은 사면을 단행했고, 조국은 사면 1년 만에 정부여당의 비난에 열일하는 '민주당 저격수'가 됐다"며 이 대통령에게 "여전히 잘한 결정이라고 자신하느냐"고 물었다.

안 의원은 6·3 경기 평택을 국회의원 재선거를 언급하며 "그는 평택 재선거에 출마해 국민의힘에 소중한 1석을 더해주었다"고 했다.

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“조국 사면 후회하지 않습니까?”···안철수, 광복절에 이 대통령 향해 직격

입력 2026.08.15 14:43

수정 2026.08.15 14:58

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  • 이효상 기자

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“사면에서 시작된 불통이 오늘의 파탄 낳아”

안철수 국민의힘 의원이 광복절인 15일 “이재명 대통령, 작년 광복절의 조국 사면 후회하지 않습니까?”라고 말했다.

조국 조국혁신당 대표가 지난 4월 14일 국회에서 경기도 평택을 보궐선거 출마 기자회견을 하고 있다. 박민규 선임기자

조국 조국혁신당 대표가 지난 4월 14일 국회에서 경기도 평택을 보궐선거 출마 기자회견을 하고 있다. 박민규 선임기자

안 의원은 이날 페이스북에 “이 대통령은 사면을 단행했고, 조국은 사면 1년 만에 정부여당의 비난에 열일하는 ‘민주당 저격수’가 됐다”며 이 대통령에게 “여전히 잘한 결정이라고 자신하느냐”고 물었다.

안 의원은 6·3 경기 평택을 국회의원 재선거를 언급하며 “그는 평택 재선거에 출마해 국민의힘에 소중한 1석을 더해주었다”고 했다. 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보, 유의동 국민의힘 후보의 3파전으로 치러진 평택을 재선거에서 여권의 분산되며 국민의힘 후보가 당선됐음을 언급한 것이다.

이어 “(조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이) ‘기대 이하 세제개편’, ‘삼닉 레버리지 실패, 김용범 책임’이라며 말로써 우리에게 힘을 보태고 있다”며 “애먼 아이돌 사투리에 ‘일베 감별’을 들이대며 천박한 사상검증도 불사했다”고 지적했다.

안 의원은 “조국·윤미향 사면부터, 삼닉 레버리지 상폐, ISA 개편 백지화, 서울 6070 고려장 세법 파기, 그리고 엊그제 청년 비아파트 대출까지 저는 매번 이 대통령의 감점 요인을 먼저 말씀드렸다”며 “잘못된 사면에서 시작된 그 불통과 교만함이 오늘의 파탄을 낳았음을 주지하시기 바란다”고 했다.

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