국민의힘 내부서도 이진숙 비판···홍준표 “시대정신을 망각한 돈키호테인가”

“국민과 당원 앞에 신속하고 분명하게 사과하라”

이진숙 국민의힘 의원이 ‘5·18 민주화운동 재조명 포럼’을 열어 논란이 된 가운데, 국민의힘 내부에서도 이 의원을 향해 사과를 요구하는 목소리가 잇따르고 있다.

15일 박수민 국민의힘 의원은 국회에서 우파 단체와 함께 ‘5·18 민주화운동 재조명 포럼’을 주최한 이 의원을 겨냥해 “나라와 역사 앞에, 국민과 당원 앞에 신속하고 분명하게 사과하라”고 촉구했다.

정점식 원내대표 정책특보인 박 의원은 이날 자신의 페이스북에 “5·18 민주화운동의 역사적 의미를 부정하거나 훼손하는 것은 우리가 지켜야 할 자유민주주의의 가치를 스스로 훼손하는 일”이라며 이같이 밝혔다.

이어 “잘못된 역사 인식과 언행에 대해서는 진영을 떠나 분명한 책임을 져야 한다”며 “무엇보다 이러한 일이 국민의힘 안에서 반복된다면 어렵게 국민의 신뢰를 회복하려는 당에도 다시 한번 정치적 상처를 남기게 될 것”이라고 했다.

친한동훈계 한지아 의원도 비판에 나섰다. 한 의원은 SNS에 “모든 주장이 ‘학술’이라는 이름으로 정당화될 수는 없다”며 “국가 폭력으로 희생된 시민과 그 가족들의 아픔까지 다시 의심하고 폄훼하는 것은 단순한 토론이나 학술적 논쟁의 문제가 아니다”라고 지적했다.

그러면서 “자유에는 책임이 따르고, 토론에도 지켜야 할 선이 있다”며 “5·18 정신을 존중하고 계승한다는 국민의힘의 원칙은 절대 흔들려서는 안 된다”고 강조했다.

홍준표 전 대구시장도 이 의원을 비판했다. 홍 전 시장은 이날 페이스북에 “5·18은 신화가 된 지 오래”라며 “그걸 부정하고 폄훼하려고 하는 것은 시대정신을 부정하는 것”이라고 적었다.

이어 이 의원을 향해 “외로운 전사인가? 시대정신을 망각한 돈키호테인가?”라고 반문하며 “한 시대의 불행한 역사를 자기 정치 입지의 발판으로 삼으려는 어떠한 시도도 용납돼선 안 된다”고 했다.

홍 전 시장은 또 “1980년 6월 5·18 직후 전북 부안에서 군 복무를 하면서 전해 들은 5·18은 참혹했다”며 “5·18을 이용하는 사람들은 비난받아 마땅하지만 5·18 자체를 비난해서는 안 된다”고 덧붙였다.