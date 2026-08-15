“베란다 텃밭 맨날 토마토만?” 의외로 과일 잘 열리는 나무

집에서 식물을 키우본 사람이라면 방울토마토나 상추부터 떠올리기 쉽다. 그런데 조금 눈을 돌리면 화분이나 재배용기에 과일나무를 심어 직접 열매를 따먹는 것도 가능하다. 물론 아무 과일나무나 작은 화분에 심는다고 되는 것은 아니다. 우리나라 기후와 식물의 특성, 필요한 용기의 크기까지 따져야 한다.

가정에서 도전해볼 만한 과일 가운데 대표적인 것이 무화과와 블루베리다. 특히 무화과는 국내 농업 연구에서도 용기재배 기술이 개발돼 있을 만큼 땅에 직접 심지 않고 키울 수 있는 과수다.

농촌진흥청 농사로에는 전남농업기술원이 협조기관으로 참여한 ‘무화과 시설 용기 재배기술’이 소개돼 있다. 2005년 제작된 이 기술은 무화과를 시설하우스 안의 플라스틱 용기에 심어 재배하는 방법이다. 용기에 흙을 담고 묘목을 심은 뒤 생육 단계에 따라 물과 양분을 공급하는 방식이다.

다만 여기서 말하는 ‘용기’는 베란다에 놓는 작은 화분을 뜻하는 것은 아니다. 실제 농업용 재배에서는 플라스틱 용기를 이용하고, 하우스 안에 일정한 간격으로 배치해 관리한다. 농사로 자료에는 용기를 열 사이 2ｍ, 나무 사이 1ｍ 간격으로 배치하는 방식까지 제시돼 있다.

그렇다고 가정에서 무화과를 키울 수 없다는 뜻은 아니다. 무화과는 다른 과수보다 생장이 빠른 편이고, 농촌진흥청 자료에서도 심은 당년부터 열매가 맺기도 하며 보통 2년째부터 첫 수확을 할 수 있다고 설명한다. 다만 정상적인 수확량을 기대하려면 수형이 제대로 갖춰지는 데 시간이 더 필요하다.

문제는 추위다. 무화과는 아열대성 난지 과수로, 농사로 자료에 따르면 영하 7~8도 안팎에서도 동해를 입을 수 있다. 때문에 국내에서는 전남과 경남의 해안지역, 제주도 등 비교적 따뜻한 지역을 중심으로 재배돼 왔다. 중부지방에서 키운다면 겨울철 보온을 고려해야 한다.

최근에도 전남농업기술원은 무화과의 겨울철 생산을 늘리기 위한 시설재배 기술을 연구하고 있다. 2026년에는 시설재배 환경을 조절해 일반적으로 7월부터 수확하는 무화과를 3월까지 생산할 수 있도록 하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 무화과가 따뜻한 환경을 필요로 하는 과수라는 점을 보여주는 대목이다.

블루베리 역시 집에서 키워볼 만한 과일이다. 하지만 ‘물을 주기만 하면 열매가 열리는 과일’이라고 생각하면 곤란하다. 가장 중요한 것이 토양의 산도이기 때문이다.

미국 미네소타대 농업확장서비스는 블루베리가 pH 4.0~5.5 정도의 산성 토양에서 잘 자라며, 일반적인 정원 흙은 산도가 높아 별도의 토양 개량이 필요할 수 있다고 설명한다. 햇빛이 충분한 곳에서 키우고 토양은 촉촉하게 유지하되 물이 고이지 않도록 배수도 확보해야 한다.

즉 블루베리는 화분에서 키우는 것이 오히려 장점이 될 수도 있다. 일반 밭흙의 산도를 맞추는 것보다 블루베리용 산성 배양토를 이용해 뿌리가 자라는 환경을 처음부터 조절하기 쉽기 때문이다. 다만 물이 부족해지지 않도록 꾸준히 관리해야 하고, 충분한 햇빛도 필요하다.

블루베리를 키울 때는 ‘산성 흙’이라는 조건을 특히 기억해야 한다. 미네소타대는 토양 pH가 5.5보다 높으면 블루베리가 필요한 만큼 산성 환경을 갖추지 못한 것으로 보고, 토양 검사를 통해 상태를 확인하라고 권한다.

결국 집에서 과일을 키운다고 해서 거창한 정원이 필요한 것은 아니다. 다만 ‘작은 화분 하나에 심어놓고 가끔 물만 주면 된다’는 식의 접근은 현실과 거리가 있다. 무화과는 비교적 큰 용기와 충분한 햇빛이 필요하고, 중부지방에서는 겨울 추위에 대비해야 한다. 블루베리는 산성 토양과 수분 관리가 핵심이다.

반대로 이런 조건만 맞춰준다면 직접 키운 과일을 수확하는 재미는 충분히 누릴 수 있다. 매년 방울토마토만 심던 베란다 텃밭에 변화를 주고 싶다면, 올해는 작은 과수 하나에 도전해보는 것도 방법이다. 다만 구입하기 전에 ‘우리 집에서 겨울을 버틸 수 있는지, 화분을 얼마나 크게 써야 하는지, 햇빛은 충분한지’부터 확인하는 것이 첫 단계다.