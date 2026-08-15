푸틴, 김정은에 광복절 축전···“북·러 관계 전례 없이 높은 수준”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 광복절인 15일 김정은 북한 국무위원장에게 축전을 보내 “러시아와 북한의 관계가 전례 없이 높은 수준에 올라섰다”고 강조했다. 우크라이나 전쟁을 계기로 군사 협력을 강화해온 북·러가 광복절을 맞아 밀착 관계를 재확인한 것이다.

러시아 리아노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 축전에서 “오늘날 모스크바와 평양의 관계는 전례 없이 높은 수준의 포괄적 전략적 동반자 관계에 올라섰다”고 밝혔다. 이어 “양국은 모든 분야에서 활발히 협력하고 있으며, 지역 안보와 안정을 확보하기 위한 노력을 공조하고 있다”고 말했다.

푸틴 대통령은 양국 간 협력을 앞으로도 확대하겠다는 뜻도 밝혔다. 그는 “양국 및 국제사회의 시급한 현안들에 대해 건설적인 공동 사업을 계속해나갈 것이라고 확신한다”며 “이는 양국 인민의 복리를 위해 더 정의롭고 진정한 민주적인 세계 질서를 수립하기 위한 것”이라고 했다.

푸틴 대통령은 특히 일제강점기 당시 양국이 일본에 맞서 싸웠던 역사를 현재 북·러 관계의 기반으로 강조했다. 그는 “일제의 식민지 억압에 맞서 함께 싸운 조선 애국자들과 적군(소련군) 전사들의 용맹함과 불굴의 기개”를 언급하며 “그 엄혹했던 시절 전우애와 상호 지원의 강렬한 전통이 러시아와 북한 간 친선 및 선린 우호 관계 발전의 토대가 됐다”고 밝혔다.

앞서 북한 조선중앙통신도 푸틴 대통령이 ‘조국 해방의 날’인 광복절 맞아 김 위원장에게 축전을 보내 양국 친선관계를 강조했다고 보도했다.

북·러 관계는 2024년 6월19일 평양에서 열린 정상회담을 계기로 급격히 가까워졌다. 당시 양국 정상은 ‘포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 조약’을 체결하고 양국 관계를 사실상 안보동맹에 가까운 수준으로 끌어올렸다.

특히 군사 분야에서 협력이 빠르게 확대됐다. 북한은 지난해 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원하기 위해 병력을 파견한 데 이어 올해도 대규모 추가 파병을 준비하고 있다는 관측이 제기되고 있다.

북·러 정상은 매년 광복절을 계기로 축전을 주고받으며 양국 간 우호 관계를 과시해왔다. 이번 축전에서도 푸틴 대통령은 일제강점기 당시의 공동 투쟁을 강조하며 현재의 전략적·군사적 협력을 역사적 연대와 연결했다.