잠들려는데 발바닥이 화끈화끈…밤마다 발이 뜨거운 이유

더워서 그런 줄 알았는데…신경 손상부터 갱년기까지 원인 다양

잠자리에 들면 유독 발이 뜨겁다. 이불 밖으로 발을 내놓고 식혀보지만 금세 다시 화끈거린다. 겨우 잠들려는 순간 발바닥이 따끔거리거나 저린 느낌까지 들면 잠은 더 멀어진다. 특히 한여름에는 방이 더워서 생기는 자연스러운 현상인지, 건강 이상 때문인지 구분하기 어렵다.

가장 흔한 원인은 ‘신경’이다

발이 뜨겁다는 느낌이 실제 발의 온도가 올라갔다는 뜻은 아닐 수 있다. 가정의학과 전문의 데이비드 커틀러 박사는 미국의 건강 전문지 프리벤션에서 발이 타는 듯한 느낌을 일으키는 가장 흔한 원인으로 말초신경병증을 꼽았다. 신경이 손상되거나 기능에 이상이 생기면서 실제 열이 없어도 화끈거리거나 따끔거리는 느낌이 나타날 수 있다는 것이다. 저림이나 감각이 둔해지는 증상이 함께 나타나기도 한다.

미국 클리블랜드클리닉 역시 말초신경병증의 대표적인 증상으로 화끈거림, 저림, 찌르는 듯한 통증, 전기 충격 같은 통증, 감각 저하 등을 설명한다. 특히 당뇨병은 말초신경병증의 가장 흔한 원인 가운데 하나이며 발의 신경부터 영향을 받는 경우가 많다. 따라서 밤마다 발이 화끈거리면서 저림·무감각·찌릿한 통증까지 반복된다면 단순히 ‘발이 더운 것’으로 넘기지 않는 것이 좋다.

당뇨병이 원인일 수도 있다

당뇨병을 발의 화끈거림과 관련된 중요한 원인으로 설명하기도 한다. 혈당이 높은 상태가 오랫동안 지속되면 신경이 손상될 수 있기 때문이다. 내과 전문의 올루와토신 아자오 박사는 당뇨병뿐 아니라 당뇨병 전단계나 대사증후군에서도 일부 사람에게 발이 화끈거리는 증상이 나타날 수 있다고 설명했다.

특히 평소에는 괜찮은데 최근 들어 발바닥의 화끈거림과 저림이 자주 생긴다면 혈당을 비롯한 건강 상태를 한번 확인해볼 필요가 있다.

비타민 B12 부족도 살펴봐야

뜻밖의 원인도 있다. 비타민 결핍이다. 아자오 박사는 특히 비타민 B12 부족이 신경 손상과 관련될 수 있다고 설명했다. 엽산이나 비타민 B6 부족도 신경에 영향을 줄 수 있다.

다만 발이 뜨겁다고 해서 임의로 비타민 B군 보충제를 먹는 것은 권할 만한 방법이 아니다. 증상의 원인이 정말 결핍인지 확인하고 필요한 경우 의료진의 판단에 따라 보충하는 것이 좋다.

갱년기라면 ‘발까지 뜨거울’ 수 있다

중년 여성이라면 호르몬 변화도 생각해볼 수 있다. 완경 전후에는 에스트로겐 변화로 체온 조절이 달라지면서 얼굴과 상체가 갑자기 달아오르는 열성 홍조와 야간 발한이 나타날 수 있다. 이때 발까지 뜨겁거나 화끈하게 느껴질 수 있다고 커틀러 박사는 전한다. 클리블랜드클리닉도 폐경과 폐경 이행기에 호르몬 변화가 체온 조절에 영향을 미쳐 밤에 열감과 땀을 유발할 수 있다고 설명한다.

따라서 발의 열감과 함께 얼굴이 갑자기 달아오르거나 식은땀이 나고 잠에서 깨는 증상이 반복된다면 갱년기 증상과 함께 살펴볼 수 있다.

가려움과 화끈거림이 함께라면 무좀?

발이 뜨겁다고 해서 모두 신경 문제인 것은 아니다. 발가락 사이가 가렵거나 피부가 벗겨지고 갈라지면서 화끈거린다면 무좀(족부백선)도 가능하다. 클리블랜드클리닉에 따르면 무좀은 발에 가려움·따가움·화끈거림을 일으킬 수 있으며 발가락 사이뿐 아니라 발바닥과 발뒤꿈치에도 나타날 수 있다. 이 경우에는 단순히 발을 차갑게 식히는 것보다 피부 상태를 확인하고 적절한 치료를 받는 것이 중요하다.

허무하지만 아무런 병증이 원인이 아닐 수도 있다. 그냥 방이 덥거나 이불이 너무 두꺼운 경우다. 커틀러 박사는 너무 따뜻한 침실, 두꺼운 양말이나 이불 때문에 발이 뜨거워져 잠을 방해할 수도 있다고 전했다. 특히 여름에는 에어컨을 틀더라도 발이 이불 속에 계속 갇혀 있으면 열감이 심해질 수 있다. 따라서 밤마다 발이 뜨겁다면 무조건 질병부터 걱정하기보다 침실 온도, 이불, 양말부터 점검해볼 필요가 있다.

한두 번 잠을 설친 정도라면 침실 환경을 조절해보는 것으로 충분할 수 있다. 하지만 발이 타는 듯한 느낌이 반복되거나 점점 심해지고, 저림·찌릿한 통증·무감각·붉어짐·부종·피부가 예민해지는 증상이 함께 나타난다면 진료를 받아보는 것이 좋다.