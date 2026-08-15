창간 80주년 경향신문

“집을 나가겠다” 가출 시도에 휴대전화 빼앗자 어머니에 끓는 물 뿌린 10대 딸···현행범 체포

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

가출을 막으며 휴대전화를 빼앗은 어머니에게 끓는 물을 부어 다치게 한 10대 딸이 경찰에 붙잡혔다.

B씨가 이를 막기 위해 휴대전화를 빼앗자 A양은 전기주전자에 있던 끓는 물을 B씨에게 뿌린 것으로 조사됐다.

이웃의 신고를 받고 출동한 경찰은 A양을 현행범으로 체포했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“집을 나가겠다” 가출 시도에 휴대전화 빼앗자 어머니에 끓는 물 뿌린 10대 딸···현행범 체포

입력 2026.08.15 17:48

수정 2026.08.15 17:57

펼치기/접기
  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

머리와 신체 등 2도 화상···생명엔 지장 없어

경찰 로고. 경향신문 DB

경찰 로고. 경향신문 DB

가출을 막으며 휴대전화를 빼앗은 어머니에게 끓는 물을 부어 다치게 한 10대 딸이 경찰에 붙잡혔다.

경기 남양주남부경찰서는 특수존속상해 혐의로 10대 A 양을 현행범 체포했다고 15일 밝혔다.

A 양은 이날 오전 0시50분쯤 경기 남양주시의 자택에서 전기주전자에 담긴 끓는 물을 어머니 B 씨에게 뿌려 다치게 한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 A양은 당시 B씨와 말다툼을 벌이던 중 “집을 나가겠다”며 가출을 시도했다. B씨가 이를 막기 위해 휴대전화를 빼앗자 A양은 전기주전자에 있던 끓는 물을 B씨에게 뿌린 것으로 조사됐다.

이웃의 신고를 받고 출동한 경찰은 A양을 현행범으로 체포했다. A양은 만 14세인 촉법소년 연령을 넘은 것으로 알려졌다.

B씨는 머리와 신체 등에 2도 화상을 입어 병원 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 A양을 상대로 정확한 사건 경위와 범행 동기를 조사한 뒤 재범 방지와 피해자 보호를 위해 모녀를 분리하는 임시조치 신청 등을 검토할 방침이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글