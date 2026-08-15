“집을 나가겠다” 가출 시도에 휴대전화 빼앗자 어머니에 끓는 물 뿌린 10대 딸···현행범 체포

머리와 신체 등 2도 화상···생명엔 지장 없어

가출을 막으며 휴대전화를 빼앗은 어머니에게 끓는 물을 부어 다치게 한 10대 딸이 경찰에 붙잡혔다.

경기 남양주남부경찰서는 특수존속상해 혐의로 10대 A 양을 현행범 체포했다고 15일 밝혔다.

A 양은 이날 오전 0시50분쯤 경기 남양주시의 자택에서 전기주전자에 담긴 끓는 물을 어머니 B 씨에게 뿌려 다치게 한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 A양은 당시 B씨와 말다툼을 벌이던 중 “집을 나가겠다”며 가출을 시도했다. B씨가 이를 막기 위해 휴대전화를 빼앗자 A양은 전기주전자에 있던 끓는 물을 B씨에게 뿌린 것으로 조사됐다.

이웃의 신고를 받고 출동한 경찰은 A양을 현행범으로 체포했다. A양은 만 14세인 촉법소년 연령을 넘은 것으로 알려졌다.

B씨는 머리와 신체 등에 2도 화상을 입어 병원 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 A양을 상대로 정확한 사건 경위와 범행 동기를 조사한 뒤 재범 방지와 피해자 보호를 위해 모녀를 분리하는 임시조치 신청 등을 검토할 방침이다.