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[속보]김민석, 민주당 전대 호남서 57.54%···정청래 32.65%

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본문 요약

더불어민주당 8·17 전당대회 호남권 권리당원 투표에서 김민석 당대표 후보가 57.54%의 득표율로 정청래 후보를 크게 앞섰다.

전남·광주에서는 김 후보가 8만6558표를 얻어 정 후보 4만8324표를 제쳤다.

전북에서는 김 후보가 5만2749표를 얻었다.

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[속보]김민석, 민주당 전대 호남서 57.54%···정청래 32.65%

입력 2026.08.15 19:53

  • 백민정 기자

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김민석 더불어민주당 대표 후보가 15일 전남광주 나주시 나주종합스포츠파크 다목적체육관에서 열린 민주당 대표·최고위원 전남광주 합동연설회에 참석해 정견 발표하고 있다. 연합뉴스

김민석 더불어민주당 대표 후보가 15일 전남광주 나주시 나주종합스포츠파크 다목적체육관에서 열린 민주당 대표·최고위원 전남광주 합동연설회에 참석해 정견 발표하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 8·17 전당대회 호남권 권리당원 투표에서 김민석 당대표 후보가 57.54%의 득표율로 정청래 후보를 크게 앞섰다.

김 후보는 13만9307표를 얻어 57.54%를 기록했다. 정 후보는 7만9033표(32.65%), 송영길 후보는 2만3749표(9.81%)를 각각 얻었다.

소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 15일 오후 전북 익산시 원광대에서 열린 당대표·최고위원 선출을 위한 전북 순회경선 합동연설회 직후 호남권 권리당원 투표 결과를 발표했다.

지역별로도 김 후보가 모두 앞섰다. 전남·광주에서는 김 후보가 8만6558표(57.04%)를 얻어 정 후보 4만8324표(31.84%)를 제쳤다. 송 후보는 1만6874표(11.12%)를 기록했다.

전북에서는 김 후보가 5만2749표(58.39%)를 얻었다. 정 후보는 3만709표(34.00%), 송 후보는 6875표(7.61%)를 각각 기록했다.

이번 투표 결과는 민주당이 지난 11~12일 진행한 온라인 투표와 13~14일 실시한 자동응답시스템(ARS) 투표를 합산해 집계됐다.

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