[속보]김민석, 민주당 전대 호남서 57.54%···정청래 32.65%

더불어민주당 8·17 전당대회 호남권 권리당원 투표에서 김민석 당대표 후보가 57.54%의 득표율로 정청래 후보를 크게 앞섰다.

김 후보는 13만9307표를 얻어 57.54%를 기록했다. 정 후보는 7만9033표(32.65%), 송영길 후보는 2만3749표(9.81%)를 각각 얻었다.

소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 15일 오후 전북 익산시 원광대에서 열린 당대표·최고위원 선출을 위한 전북 순회경선 합동연설회 직후 호남권 권리당원 투표 결과를 발표했다.

지역별로도 김 후보가 모두 앞섰다. 전남·광주에서는 김 후보가 8만6558표(57.04%)를 얻어 정 후보 4만8324표(31.84%)를 제쳤다. 송 후보는 1만6874표(11.12%)를 기록했다.

전북에서는 김 후보가 5만2749표(58.39%)를 얻었다. 정 후보는 3만709표(34.00%), 송 후보는 6875표(7.61%)를 각각 기록했다.

이번 투표 결과는 민주당이 지난 11~12일 진행한 온라인 투표와 13~14일 실시한 자동응답시스템(ARS) 투표를 합산해 집계됐다.