김민석, 최대 승부처 호남서 57.54% 압승···누적 득표 52% 넘어

정청래 32.64%·송영길 9.81% 득표율 정 “호남 권리당원 선택과 판단 존중한다” 최고위원 누적 득표수 1위는 박선원 의원

더불어민주당 8·17 전당대회 호남 지역 순회 경선을 마친 13일 당대표 후보인 김민석 의원이 누적 득표율 52.21%로 과반을 차지하며 1위에 올랐다. 정청래 의원은 38.14%, 송영길 의원은 9.65%로 뒤를 이었다.

소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 전북 원광대 문화체육관에서 열린 전남광주·전북 순회 경선 개표 결과 김 의원이 두 지역에서 57.54%(13만9307표)를 득표했다고 밝혔다. 정 의원은 32.64%(7만9033표), 송 의원은 9.81%(2만3749표)의 득표율을 얻었다. 호남 지역 합산 선거인단수는 24만2089명으로, 전남광주 투표율 48.30%, 전북 투표율 47.04%였다.

서울·경기 지역을 제외한 5개 권역(충청권, 부산·울산·경남, 제주·인천, 강원·대구·경북, 전남광주·전북) 경선 결과 김 의원의 누적 득표수(경남·대구·경북 가중치 미반영)는 23만5128표였다. 누적 득표 결과는 정 의원 17만1768표(38.14%), 송 의원은 4만3464표(9.65%)다.

이날 호남 지역 순회 경선 결과 김 의원은 전남광주와 전북 두 지역 모두에서 과반(전남광주 57.03%, 전북 58.39%)을 차지했다. 김 의원이 권리당원 약 30%가 포진해 최대 승부처로 꼽히는 호남에서 과반을 차지하며 승기를 잡았다는 평가가 나온다. 정 의원은 전남광주에서 31.84%, 전북에서 34% 득표율을 얻었고, 송 의원은 전남광주 11.11%, 전북 7.6%를 얻었다.

정 의원은 이날 개표 결과 발표 이후 기자들과 만나 “호남 권리당원의 선택과 판단을 존중하고 더 정진하겠다”고 말했다. ‘격차가 예상보다 크다’는 질문에는 “권리당원이 주신 만큼 감사히 생각한다”며 “많이 주실 때도 감사하고, 덜 주셨을 때도 감사하다”고 말했다.

최고위원 후보 중 누적 득표수 1위는 17.7%(15만9462표)를 얻은 박선원 의원으로 집계됐다. 박 의원은 지난주 대구·경북 순회경선 때까지 최민희 의원에 뒤를 이어 2위를 차지했으나, 이날 호남 지역에서 역전한 것으로 집계됐다. 김용 전 더불어민주당 부연구원장도 5위를 두고 이성윤 의원과 치열한 접전을 벌였으나 호남에서 역전했다.

최고위원 후보 누적 득표수는 2위 최민희 의원 17.33%(15만6061표), 서미화 의원 15.65%(14만978표), 김용 전 부원장 13.18%(11만8702표), 한민수 의원 12.70%(11만4407표), 이성윤 의원 12.51%(11만2670표), 임미애 의원 7.17%(6만4582표), 김영호 의원 3.76%(3만3858표) 순이다.