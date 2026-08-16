트럼프, 또 김정은과 찍은 사진 올려···“우리는 사이 좋아”

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 판문점에서 함께 찍은 사진을 소셜미디어에 올렸다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 6월에도 김 위원장과의 싱가포르 회담 사진을 올린 바 있다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 자신의 소셜미디어인 트루스소셜에 김 위원장과 판문점 공동경비구역(JSA)에서 나란히 찍은 사진을 게시하면서 “이 특정 사진에선 사이가 좋아 보이지 않지만, 우리가 웃고 있는 사진도 많다”고 적었다. 그러면서 “김정은과 나는 사이가 좋다!”라고 덧붙였다.

판문점 ‘깜짝’ 회동은 트럼프 1기 행정부 시절인 2019년 6월 30일 이뤄졌다. 2018년 6월 싱가포르 회담, 2019년 2월 베트남 하노이 회담에 이은 세 번째 만남이었다.

당시 트럼프 대통령은 김 위원장과 군사분계선에서 만나 악수한 뒤 잠시 북측으로 넘어갔다. 이로써 트럼프 대통령은 재임 중 북한 땅을 밟은 최초의 미국 대통령으로 기록됐다. 그러나 두 사람 사이 관계는 앞선 ‘하노이 노딜’로 이미 한계가 드러난 시점이었다.

트럼프 대통령은 지난 6월 13일에도 김 위원장과의 첫 만남이던 싱가포르 회담 사진을 소셜미디어에 올린 바 있다. 싱가포르 회담이 열린 지 8년이 된 즈음이었다.

트럼프 대통령이 김 위원장과의 사진을 연달아 올린 것은 오는 11월 미국 중간선거를 앞두고 북·미 대화 성사를 외교적 성과로 홍보하려는 의도라는 분석이 나온다. 장기화한 이란 전쟁으로 악화된 민심을 추스르기 위해 국내 정치 분위기 전환에 활용하려는 것 아니냐는 해석이다.

북한과의 정상외교 재개 가능성에 대한 메시지를 우회적으로 발신한 것 아니냐는 관측도 제기된다. 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국 석좌는 지난 13일 현안 분석 글에서 김 위원장이 “싱가포르 공동성명의 기본 원칙을 재확인하기 위해 트럼프와의 회담을 목표로 삼을 수 있다”며 미국 중간선거 이후 회담이 성사될 가능성을 언급한 바 있다.

그러나 대부분의 전문가는 트럼프 대통령의 관심 표명에도 북한이 미국과 대화에 나설 가능성은 크지 않다고 본다. 중국·러시아와 경제·군사적 협력을 강화하며 미국의 제재 압박에서 전보다 자유로워진 북한이 핵 보유국 지위 인정에 대한 약속 없이 대화에 나설 유인은 크지 않기 때문이다.