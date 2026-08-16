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남부지방에 강한 비···호우 위기경보 ‘주의’로 상향

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본문 요약

행정안전부는 남부지방 호우특보 확대에 따라 16일 오전 7시 호우 위기경보 수준을 '관심'에서 '주의' 단계로 상향한다고 밝혔다.

행안부는 지방정부 등 관계기관에 국무총리·행안부 장관 지시사항을 철저히 이행하고, 강우가 집중되는 지역의 침수·산사태 등 위험 정보와 현장 상황을 면밀히 살펴 필요한 안전조치를 신속히 추진할 것을 당부했다.

앞서 국무총리와 행안부 장관은 취약시간대 상황 관리 철저, 위험지역 선제적 점검·통제·대피, 재난 예·경보 채널을 활용한 국민 행동요령 홍보 등을 지시했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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남부지방에 강한 비···호우 위기경보 ‘주의’로 상향

입력 2026.08.16 07:48

수정 2026.08.16 08:02

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  • 노도현 기자

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지난달 17일 대구 중구 동성로에서 시민들이 우산을 쓰고 쏟아지는 비를 피하며 이동하고 있다. 연합뉴스

지난달 17일 대구 중구 동성로에서 시민들이 우산을 쓰고 쏟아지는 비를 피하며 이동하고 있다. 연합뉴스

행정안전부는 남부지방 호우특보 확대에 따라 16일 오전 7시 호우 위기경보 수준을 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향한다고 밝혔다.

행안부는 지방정부 등 관계기관에 국무총리·행안부 장관 지시사항을 철저히 이행하고, 강우가 집중되는 지역의 침수·산사태 등 위험 정보와 현장 상황을 면밀히 살펴 필요한 안전조치를 신속히 추진할 것을 당부했다. 앞서 국무총리와 행안부 장관은 취약시간대 상황 관리 철저, 위험지역 선제적 점검·통제·대피, 재난 예·경보 채널을 활용한 국민 행동요령 홍보 등을 지시했다.

특히 행안부는 지리산 부근에 많은 비가 내릴 것으로 예상되자 경남지역에 현장상황관리관 3명을 파견했다.

행안부는 이날 오전 6시30분 김광용 재난안전관리본부장 주재로 호우 상황판단회의를 열고 대비상황을 점검했다. 회의에서는 지역별 강수 및 피해상황과 캠핑장·야영장·산사태취약지역 등 현장 예찰·점검, 대피장소 확보 상황을 살폈다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장은 “호우 피해를 최소화하기 위해 관계기관과 함께 상황관리에 총력을 다하겠다”며 “주변 위험 상황에 유의하고 지방정부에서 통제나 대피 안내가 있을 경우 적극 협조해달라”고 말했다.

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