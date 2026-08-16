호우특보 내려진 영호남 산사태 위기경보 ‘주의’로 상향

16일 호우특보가 내려진 영호남 지역 산사태 위기경보가 상향 발령됐다.

산림청은 이날 오전 8시30분을 기해 전남광주·부산·울산·경남지역 산사태 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향 발령했다.

위기경보 상향은 이들 지역에 호우특보가 내려진 데 따른 것이다. 이날 오전 8시 기준으로 전남광주 진도와 목포, 영암, 무안, 해남 등에는 호우경보가 발령된 상태다. 나머지 전남광주지역과 경남 대부분 지역에는 호우주의보가 내려졌다.

전남 남해안과 부산, 울산, 경안 남해안, 지리산 인근 등에는 17일까지 많은 비가 내릴 것으로 예보됐다. 많게는 150~200㎜ 이상의 집중호우가 내리는 곳도 있을 것으로 예상돼 산사태 발생 위험이 높아질 것으로 보인다.

경보가 상향된 4개 시도를 제외한 12개 시도의 산사태 위기경보는 주의 단계로 유지된다. 산사태 위기경보는 관심·주의·경계·심각 4단계로 운영된다.

정종우 산림청 산사태방지과장은 “산사태 위기경보가 주의 단계로 상향된 만큼 많은 비가 예보된 지역 주민들은 산림 주변 야외활동을 자제하고, 산사태취약지역 등 위험지역에 접근하지 말아 주시길 바란다”며 “긴급재난문자와 마을방송 등을 통한 대피 안내에 귀를 기울이고, 대피명령이 내려지면 지정된 대피소로 신속히 대피해 달라”고 당부했다.