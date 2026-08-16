경남 가뭄 국가소방동원령 해제···호우 대비 ‘비상 1단계’ 가동

극한 가뭄으로 경남에 국가소방동원령이 내려진 나흘 동안 전국 소방 물탱크차가 모두 3만4839t의 물을 공급했다. 경남도는 16일 오전 4시 30분, 도내 12개 시군에 호우주의보가 발효됨에 따라 초기대응 근무를 비상 1단계로 격상하고 호우 피해 예방을 위한 대응 체계를 가동하고 있다.

경남소방본부 등에 따르면 지난 11일 경남지역에 내려진 국가소방동원령은 전날 밤부터 많은 비가 내릴 것으로 예보됨에 따라 지난 15일 오후 6시를 기해 해제됐다.

나흘간 전국 지원 차량과 경남·창원소방본부 차량의 누적 급수 실적은 3만4839t(4603회)으로 집계됐다. 지원된 물탱크차는 1만8494t을 공급했다.

지난 15일에는 농업용수 가뭄 단계가 가장 높은 ‘심각’ 단계인 밀양·거제·의령·함안·창녕 등 5개 시·군에 물탱크차 100대가 투입돼 농업용수 3466.5t을 공급했다.

지역별로는 창녕 1029t, 밀양 870t, 의령 715t, 거제 602.5t, 함안 250t 순이었다. 경남·창원소방본부 소속 차량 59대도 도내 곳곳에서 급수 지원을 이어갔다.

당초 국가소방동원령은 지난 13일 오후까지 운영될 예정이었으나 가뭄 상황이 이어지면서 이날까지 연장됐다. 연장 기간에는 물탱크차 규모가 기존 200대에서 100대로 줄었다.

이날부터는 전국 육·해·공군과 해병대 소속 차량 102대도 가뭄 현장에 투입돼 소방의 급수 지원에 힘을 보탰다.

이날 도내 평균 농업용수 저수율은 31.6％로 평년(70.4％)의 44.8％ 수준까지 떨어졌다.

다만 이날 오후부터 17일 오전까지 많은 비가 예보되면서 가뭄 상황도 다소 완화될 것으로 기대된다.

예상 강수량은 17일까지 50∼150㎜이며, 남해안과 지리산 부근에는 200㎜ 이상 내리는 곳도 있을 것으로 전망된다.

예보대로 충분한 비가 내릴 경우 농업용수 부족과 저수율 회복에도 상당한 도움이 될 것으로 보인다.

경남도는 오는 17일 낮 12시까지 경남 서부 남해안과 지리산 부근에는 100~200㎜, 많은 곳은 250㎜ 이상의 비가 내릴 것으로 예상했다. 일부 지역에는 돌풍과 천둥번개를 동반한 강한 비와 바람도 예상된다.

경남도는 안전안내문자를 통해 도민들에게 하천과 계곡, 야영장, 해안가 저지대, 지하차도 등 침수 우려 지역의 접근을 자제하고 위험 상황 발생 시 안전한 곳으로 신속히 대피할 것을 당부했다.