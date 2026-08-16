숲 그늘서 계곡 물에 발 담그고 ‘신선놀음’···휴가 때 경북 간다면 여기가 제격

경북관광공사, 계곡 추천지 3곳 선정

한여름 더위를 피해 차가운 계곡물에 발을 담그고 숲이 만든 그늘에 쉬어가는 건 어떨까. 경북도문화관광공사가 막바지 무더위를 식히며 자연 풍광까지 즐길 수 있는 경북지역 계곡 3곳을 소개했다.?

경북도문화관광공사는 ‘사진으로 만나는 경북 여행’ 추천지로 의성 빙계계곡과 문경 용추계곡, 영덕 옥계계곡을 선정했다고 16일 밝혔다.

의성 빙계계곡은 한여름에도 바위틈에서 서늘한 바람이 불어 나오는 곳으로 유명하다. 계곡에 있는 ‘빙계리 얼음골’에서는 여름철에도 얼음이 맺히는 빙혈과 찬 바람이 나오는 풍혈을 만날 수 있다. 바깥 기온이 높을수록 바위틈에서 흘러나오는 냉기가 더욱 선명하게 느껴진다.

계곡 주변에는 백악기 화산활동으로 형성된 암석과 숲이 어우러져 독특한 풍경을 만든다. 계곡을 따라 걷다 보면 보물로 지정된 빙산사지 오층석탑도 만날 수 있다. 주변에는 빙계 군립공원 오토캠핑장 등 야영시설이 마련돼 있어 물놀이와 캠핑을 함께 즐기기에도 좋다.

문경 대야산 자락의 용추계곡은 넓게 펼쳐진 화강암 암반과 맑은 계곡물이 특징이다. 대표 볼거리인 용추폭포는 물이 두 차례에 걸쳐 떨어지는 2단 폭포다. 암수 두 마리의 용이 이곳에서 하늘로 올랐다는 전설이 전해지며 폭포 주변 바위에는 용비늘 자국으로 불리는 흔적도 남아 있다. 인근에는 대야산 자연휴양림이 있어 계곡과 숲에서 하루를 보내려는 여행객들이 즐겨 찾는다고 문화관광공사는 설명했다.

영덕 옥계계곡은 하얀 기암괴석과 맑은 물이 어우러진 풍경으로 이름난 곳이다. 바닥의 돌이 훤히 들여다보일 만큼 투명한 계곡물이 골짜기를 따라 흐르고 곳곳에는 널찍하고 평평한 암반이 자리 잡고 있다.

수심도 구간마다 달라 가볍게 발을 담글 수 있는 곳부터 물놀이를 즐길 수 있는 곳까지 다양하다. 계곡을 둘러싼 숲과 기암괴석을 바라보며 쉬어갈 수 있어 여름철 피서지로 꾸준히 찾는 곳이다.

김남일 경북문화관광공사 사장은 “경북의 계곡은 맑은 물과 짙은 숲이 어우러진 여름철 쉼터”라며 “가족, 연인과 함께 경북의 자연 속에서 여름휴가를 즐기길 바란다”고 말했다.