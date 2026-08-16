하이브리드차, 신기술에 실적까지 거침없지만…내년부터 100만원 비싸진다

개소세 감면 종료 전 막바지 출고 경쟁 예고

전기차 성장세가 주춤한 사이 국내외 완성차 시장의 실적을 떠받치는 확실한 버팀목은 단연 하이브리드차다. 친환경성과 경제성을 동시에 갖춘 현실적 대안으로 소비자가 몰리면서 하이브리드는 이제 주요 동력차종으로 입지를 굳혔다.

업계의 판매 실적을 보면 하이브리드 차의 강세는 여실히 드러난다. 올해 7월까지 현대자동차와 기아가 국내 시장에서 판매한 하이브리드차는 총 21만9444대다. 이는 두 회사의 전체 국내 판매량 중 약 30%에 달하는 수치다. 내연기관 비중이 높던 이전과 달리 신차 구매자 10명 중 3명이 하이브리드를 선택한 것이다. 르노코리아 역시 신차 그랑 콜레오스 E-Tech 하이브리드의 인기에 힘입어 전체 판매량 중 하이브리드 비중이 70%를 넘어섰다.

국토교통부 자동차 등록 통계에서도 하이브리드의 독주 양상은 뚜렷하다. 올 6월 기준 전국에 등록된 하이브리드차(휘발유·경유)는 총 280만1204대로 지난해 11월(248만8273대) 대비 7개월 만에 31만2931대 급증했다. 같은 기간 109만5218대를 기록한 전기차보다 2.5배 이상 많다. 보조금 정책에 따라 월별 등록 편차가 심한 전기차와 달리 매월 3만5000대에서 5만2000대씩 고르게 늘어나며 안정적인 수요를 입증했다.

수요 급증에 따라 하이브리드 관련 기술도 눈부시게 진화하는 추세다. 단순히 엔진과 모터를 조합해 연비를 높이는 수준을 넘어 주행 성능과 승차감을 개선하는 전용 신기술이 속속 도입되고 있다. E-라이드 기술을 비롯해 코너링 시 안쪽 바퀴에 브레이크를 걸어 조향 응답성을 높이는 E-핸들링, 내비게이션 도로 정보와 연동해 최적의 관성 주행을 안내하는 제어 기술 등이 대표적이다. 구동 모터가 차체 흔들림을 직접 제어하는 기술이 보편화되면서 승차감 측면에서도 내연기관을 뛰어넘고 있다. 현대차그룹은 한층 발전된 차세대 하이브리드 시스템(TMED-II)을 순차 적용하며 전동화 전환기의 기술 주도권을 놓지 않겠다는 구상이다.

유럽과 북미 등 해외 시장에서도 하이브리드의 몸값은 치솟고 있다. 충전 인프라 구축이 지연되는 상황에서 강화하는 탄소 배출 규제를 충족하기에 하이브리드만큼 유연한 선택지가 없기 때문이다. 글로벌 완성차 업체들은 품질 자신감을 바탕으로 파격적인 보장 프로그램을 내걸며 고객 유치에 나섰다. 르노코리아가 선보인 ‘60일 반납 보장 프로그램’이 대표적이다. 소비자가 하이브리드 차를 직접 운행해본 뒤 마음에 들지 않으면 반납할 수 있도록 한 제도로, 하이브리드 기술력과 연비에 대한 완성차 업체의 강한 자신감을 반영한다.

다만 내년부터 하이브리드 구매를 고민하는 소비자의 셈법은 복잡해질 전망이다. 정부 세제개편안에 따라 올해 12월 31일부로 개별소비세 감면 혜택(교육세·부가가치세 포함 시 약 100만원)이 종료될 예정이어서다. 실구매가 인상과 함께 취득세 부담도 늘어 체감 인상 폭은 더 클 수 있다. 세제 혜택 종료 전 출고를 받으려는 계약 수요가 연말까지 대거 몰려 인기 차종의 대기 기간이 길어질 수 있는 만큼, 구매를 염두에 둔 소비자라면 계약 시점을 서두를 필요가 있다는 게 전문가들의 조언이다.