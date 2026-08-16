깨끗하게 빨았는데 “왜 이렇게 누렇게 됐지?”···천연섬유 러그 세탁 후 ‘갈변’의 정체

천연 소재로 만든 러그는 휴양지 분위기를 낼 수 있어 인테리어 포인트로 사랑받는다. 땀으로 끈적끈적해지는 여름이면 집 안의 러그도 한 번쯤 깨끗하게 빨아주고 싶어진다. 먼지도 털어내고 얼룩도 없애려고 물과 세제를 듬뿍 사용했는데, 막상 다 마르고 나니 이상하다. 깨끗해지기는커녕 군데군데 누렇거나 갈색으로 변해버린 것이다. 이럴 때 단순히 세탁이 잘못됐다고 생각하기 쉽지만, 러그의 소재에 따라서는 셀룰로오스 갈변이 원인일 수 있다.

국제 청소·복원 관련 전문기관인 IICRC(Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification)는 면이나 황마 같은 식물성 섬유가 젖은 뒤 천천히 마르면 섬유 속 당이나 리그닌 등의 성분이 표면으로 이동해 노란색에서 갈색의 변색을 일으킬 수 있다고 설명한다. 특히 과도하게 젖게 하거나, 물에 의한 손상이 생겼거나, 알칼리성이 높은 세제를 사용하거나, 건조가 오래 걸릴 때 발생할 수 있다. 즉, 물을 많이 써서 깨끗하게 씻는다는 세탁의 원칙이 천연섬유 러그에는 꼭 좋은 것만은 아닌 셈이다.

‘천연섬유’라고 다 같은 러그가 아니다. 먼저 러그의 소재부터 확인해야 한다. 러그에 사용되는 대표적인 천연섬유에는 황마, 사이잘, 면, 리넨, 해초 등이 있다. 이 가운데 특히 황마나 사이잘처럼 식물에서 얻은 섬유는 물에 민감하다.

IICRC 역시 식물성 섬유로 만들어진 러그에서 갈변이 발생할 수 있으며, 이런 러그는 물과 습기를 다루는 과정에 주의해야 한다고 안내한다. 갈변이 발생하기 쉬운 러그는 전문적인 환경을 갖춘 러그 세척 시설에서 세척하는 것이 좋다고 권한다.

반면 울은 같은 천연섬유라도 성질이 다르다. 따라서 천연섬유 러그는 전부 물세탁하면 안 된다고 일반화해서는 안 된다. 소재뿐 아니라 러그의 제조 방식, 뒷면 소재, 염색 상태와 제조사의 세탁 표시를 함께 확인해야 한다.

왜 물에 젖으면 갈색으로 변할까?

황마나 면처럼 식물에서 얻은 섬유에는 다양한 식물성 성분이 들어 있다. 문제는 이 섬유가 물에 젖은 뒤 천천히 건조될 때 발생한다. 물이 섬유 안으로 들어가면서 섬유 내부의 일부 성분이 이동하고, 물이 증발하는 과정에서 이런 성분이 표면으로 올라오면서 노란색이나 갈색으로 보이는 변색이 나타날 수 있다.

IICRC는 이를 셀룰로오스 갈변이라고 설명하며, 단순히 표면에 먼지가 묻은 것과는 구별할 필요가 있다고 전한다. 세탁 직후에는 멀쩡해 보이다가 완전히 마른 뒤 갈색 얼룩이 나타나는 경우도 있다.

천연섬유 러그를 청소할 때 가장 조심해야 할 것이 과도한 물 사용이다. 일반적인 합성섬유 카펫은 물청소에 비교적 견딜 수 있지만, 식물성 섬유 러그는 그렇지 않을 수 있다. 물을 많이 사용하면 건조 시간이 길어지고, 그만큼 갈변이나 변형의 위험도 커진다.

IICRC의 관련 기준 역시 셀룰로오스 갈변의 원인으로 과도한 습윤, 물에 의한 손상, 높은 알칼리성 용액, 장시간의 건조를 꼽는다. 그래서 황마나 사이잘 러그를 욕실 바닥이나 베란다에서 물을 뿌려가며 박박 세척하는 방식은 피하는 편이 안전하다.

세탁기와 스팀청소기도 주의해야

‘작은 러그니까 세탁기에 넣으면 되겠지’라고 생각하기 쉽지만, 세탁 표시가 없는 천연섬유 러그라면 섣불리 세탁기에 넣지 않는 것이 좋다. 세탁기의 물과 회전, 탈수 과정은 러그를 충분히 젖게 만들 뿐 아니라 형태를 변형시키거나 섬유를 손상시킬 수 있다.

스팀청소기도 마찬가지다. ‘스팀’이라는 이름 때문에 물기가 적을 것 같지만, 제품과 작업 방식에 따라 러그가 상당한 수분에 노출될 수 있다. 특히 황마·사이잘처럼 물에 민감한 식물성 섬유라면 제조사가 허용하는 청소법인지 먼저 확인하는 것이 우선이다.

천연섬유 러그에 음료나 음식물을 쏟았다면 가장 먼저 할 일은 물을 붓는 것이 아니다. 깨끗한 흰색 천이나 종이타월 등으로 최대한 빨리 눌러 흡수하는 것이 우선이다. 문지르면 액체가 섬유 깊숙이 퍼질 수 있고 섬유 자체가 손상될 수도 있다. 필요하다면 천에 소량의 중성 세제를 묻혀 처리하되, 러그 전체를 적시는 방식은 피하는 것이 낫다.

다만 여기서도 중요한 것은 제품마다 관리법이 다르다는 것이다. 같은 황마라도 제조사와 제품 구조에 따라 허용되는 세척법이 다를 수 있으므로 가장 먼저 제품의 케어라벨을 확인한다.

평소에는 ‘세탁’보다 ‘진공청소’를

천연섬유 러그는 자주 빨아주는 것보다 먼지가 깊숙이 쌓이지 않게 관리하는 것이 더 중요할 수 있다.

IICRC는 천연섬유 러그에 먼지가 많이 쌓이는 것을 막기 위해 정기적으로 마른 상태에서 진공청소를 하라고 권한다. 러그에 박힌 먼지를 그대로 방치하면 섬유가 마모될 수 있기 때문이다. 다만 진공청소기의 회전 브러시가 천연섬유를 잡아당길 수 있으므로 주의해야 한다. 황마 러그 제품 가운데는 회전 브러시를 사용하지 말고 일반 바닥용 헤드를 사용하라고 명시한 제품도 있다.

따라서 러그가 황마나 사이잘이라면 강한 회전 브러시보다는 흡입 위주의 청소와 정기적인 먼지 제거를 기본으로 생각하는 것이 좋다.

이미 누렇게 변했다면?

가장 중요한 부분이다. 러그를 세탁한 뒤 갈색이나 누런 얼룩이 생겼다고 해서 인터넷에서 본 각종 방법을 무작정 시도하는 것은 권하지 않는다. IICRC는 셀룰로오스 갈변이 생겼다면 직접 해결하려 하지 말고 인증된 전문 기술자에게 상담할 것을 권한다. 적절한 세척 방법을 사용하면 교정할 수 있는 경우도 있지만, 소재와 상태에 따라 달라질 수 있기 때문이다.

특히 식초, 베이킹소다, 과탄산소다, 표백제 등을 이것저것 섞어 사용하는 것은 피하는 것이 좋다. 얼룩을 없애려다 섬유를 손상시키거나 색을 바꿔버릴 수 있기 때문이다.

만약 제조사가 물을 사용한 부분 세척을 허용하는 러그라면, 세척 자체만큼 중요한 것이 건조다. IICRC는 천연섬유 러그를 세척한 뒤 환기를 늘리고 팬을 사용해 건조를 빠르게 하라고 권한다. 갈변은 젖은 상태가 오래 지속될수록 문제가 될 수 있기 때문이다.

따라서 여름철이라도 ‘날씨가 더우니까 그냥 베란다에 놔두면 금방 마르겠지’라고 방치보다는 공기가 잘 순환하도록 하고, 러그의 앞면뿐 아니라 뒷면까지 충분히 마르는지 확인해야 한다. 러그가 두껍거나 뒷면에 별도의 소재가 붙어 있다면 더욱 그렇다.