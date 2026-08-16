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폭염 가시자마자 폭우···전남광주 최대 178㎜ 비 쏟아져 침수 피해 잇따라

입력 2026.08.16 10:24

수정 2026.08.16 10:49

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전남광주, 폭염특보 해제 이후 호우특보

17일까지 지속 전망···기상청, 주의 당부

16일 오전 전남광주 목포시 호남동에서 소방대원들이 침수된 상가에 있던 시민을 구조하고 있다. 전남광주소방본부 제공.

16일 오전 전남광주 목포시 호남동에서 소방대원들이 침수된 상가에 있던 시민을 구조하고 있다. 전남광주소방본부 제공.

호우특보가 발효된 전남광주에 밤사이 최대 170㎜가 넘는 비가 내리면서 상가와 주택이 침수되는 등 피해가 잇따랐다.

16일 전남광주소방안전본부에 따르면 전날부터 이날 오전 9시까지 호우와 관련한 신고는 모두 120건 접수됐다. 이날 오전 8시30분까지 누적 강수량은 해남 178.5㎜, 목포 157.8㎜, 무안 143㎜ 등을 기록했다.

피해는 서남권에 집중됐다. 목포에서만 103건의 신고가 접수됐다. 목포에서는 한때 시간당 66.4㎜의 비가 쏟아져 8월 1시간 최다 강수량 기록을 경신했다. 해남에서도 시간당 64㎜, 진도 60.8㎜, 무안 44㎜의 강한 비가 내렸다.

이날 오전 5시47분쯤 목포시 호남동 한 상가에 물이 차오르면서 내부에 있던 2명이 소방당국에 구조됐다. 오전 6시32분쯤에는 용당동 한 상가 지하실에 물이 차 배수 작업이 이뤄졌다. 이 밖에도 주택 침수와 가로수 쓰러짐 등 피해가 이어졌다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

비는 이날 오전에도 이어지고 있다. 오전 9시 현재 전남 중·남부 서해안을 중심으로 시간당 30~50㎜의 강한 비가 내리고 있다. 영암에는 호우경보가 발효 중이다. 목포·해남·무안을 비롯해 장성·화순·보성·여수·광양·순천·장흥·강진·함평·진도·나주·구례·고흥·완도와 광주에는 호우주의보가 내려졌다.

이번 호우는 전남광주 전 지역의 폭염특보가 해제된 직후 시작됐다. 전남광주시는 전날 오후 4시 폭염특보가 모두 해제되면서 지역재난안전대책본부 폭염 비상 1단계를 해제하고 평시 체제로 전환했다.

비는 17일까지 이어질 전망이다. 16일부터 17일 오전까지 예상 강수량은 광주·전남 50~100㎜다. 전남 동부 남해안에는 200㎜ 이상, 전남 서부 남해안과 지리산 부근에는 150㎜ 이상 내리는 곳도 있겠다.

기상청 관계자는 “매우 강하고 많은 비가 예상되는 만큼 하천 범람과 저지대 침수, 산사태 등 피해에 각별히 유의해야 한다”고 말했다.

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