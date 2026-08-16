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‘스파이더맨 4’ 19일 만에 700만…올해 국내 개봉작 최단 기록

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본문 요약

영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>가 올해 국내 개봉작 가운데 최단 기간에 700만 관객을 돌파했다.

영화는 전작인 <스파이더맨: 홈커밍>, <스파이더맨: 노 웨이 홈>의 최종 관객 수 돌파도 눈앞에 두고 있다.

<스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>는 배우 톰 홀랜드가 주연을 맡은 스파이더맨 시리즈의 네 번째 작품이다.

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‘스파이더맨 4’ 19일 만에 700만…올해 국내 개봉작 최단 기록

입력 2026.08.16 10:32

수정 2026.08.16 10:47

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  • 서현희 기자

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영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>의 한 장면. 소니픽쳐스코리아 제공

영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>의 한 장면. 소니픽쳐스코리아 제공

영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>가 올해 국내 개봉작 가운데 최단 기간에 700만 관객을 돌파했다.

16일 배급사 소니픽쳐스는 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>의 누적 관객 수가 이날 기준 700만명을 넘겼다고 밝혔다. 이는 지난달 29일 개봉한 뒤 19일 만에 세운 기록으로, 개봉 24일 만에 700만명을 넘긴 장항준 감독의 <왕과 사는 남자>보다 빠른 추세다.

영화는 전작인 <스파이더맨: 홈커밍>(2017·725만명), <스파이더맨: 노 웨이 홈>(2021·755만명)의 최종 관객 수 돌파도 눈앞에 두고 있다.

<스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>는 배우 톰 홀랜드가 주연을 맡은 스파이더맨 시리즈의 네 번째 작품이다. 전작 <스파이더맨: 노 웨이 홈>에서 애인과 친구를 비롯해 세상 사람 모두가 주인공 ‘피터 파커’가 스파이더맨임을 잊게 된 상황에서, 그가 정체성을 찾아가는 이야기를 그렸다.

지난 5일 개봉한 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이>는 개봉 12일째인 이날 오전 6시 누적 관객 400만명을 돌파했다.

<오디세이>는 호메로스의 서사시 <오디세이아>를 원작으로 한다. 이타카의 왕 오디세우스(맷 데이먼)가 트로이 전쟁 이후 갖은 고초를 겪으며 귀향하는 과정을 그렸다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 <오디세이>는 이날 오전 10시 기준 68.7%의 예매율로 압도적인 1위를 기록했다. 2위는 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>로 17.3%를, 3위는 <사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설>로 3.1%를 차지했다.

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