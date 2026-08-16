경기도, 포천시에 약정형 매입임대주택 28호 준공

경기도는 포천시 선단동과 신읍동 일원에 무주택 저소득가구의 주거안정을 위한 약정형 매입임대주택을 준공하고 입주자를 모집한다고 밝혔다.

경기도는 지난 7월 준공된 포천시 선단동 도시형생활주택 12호, 포천시 신읍동 다세대주택 16호 등 총 28호에 대한 입주자 모집을 오는 11월 중 진행할 예정이라고 16일 밝혔다.

약정형 매입임대주택은 신축 예정 주택을 대상으로 GH가 민간사업자와 사전에 매입 약정을 체결하고, 설계·시공 단계부터 참여해 품질을 관리하는 방식의 임대주택이다. 기존 준공 후 매입 방식과 달리 공공이 공사 단계부터 개입해 주거 품질을 확보할 수 있다는 장점이 있다.

포천 약정형 매입임대주택의 임대 조건은 주변 시세 대비 30% 수준으로 공급된다. 계약은 2년 단위로 체결되며, 입주 자격에 따라 최장 30년까지 거주할 수 있다. 입주자 모집 일정과 자격요건 등 세부 사항은 GH 누리집과 GH 콜센터를 통해 안내할 예정이다.

김태수 경기도 주택정책과장은 “이번 매입임대주택 공급이 무주택 저소득가구의 주거안정에 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 지역별 주거수요를 면밀히 살펴 양질의 매입임대주택을 적기에 공급해 도민의 주거복지 향상에 힘쓰겠다”고 말했다.