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100년 전 영해장터거리로···영덕 국가유산 야행 21일 개막

입력 2026.08.16 10:44

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‘2026 영덕 국가유산 야행’ 홍보물. 영덕군 제공

‘2026 영덕 국가유산 야행’ 홍보물. 영덕군 제공

경북 영덕군은 오는 21~23일 영해면 영해장터거리 근대역사문화공간 일대에서 ‘2026 영덕 국가유산 야행’을 개최한다고 16일 밝혔다.

영덕 국가유산 야행은 문화유산이 모여 있는 거리를 중심으로 야간 공연과 체험 프로그램을 운영하는 행사다. 국가유산청과 경북도, 영덕군이 공동 주최하고 영덕문화관광재단이 주관한다.

올해 행사는 1926년 영해장터거리를 재현한다. 청사초롱이 걸린 골목길에는 인력거가 오가고 개화기 복장을 한 모던보이와 모던걸이 관람객을 맞는다. ‘영해 청년들의 이야기’를 바탕으로 다양한 체험 프로그램도 마련됐다.

행사장에서는 실경 뮤지컬과 무성영화, 경북도 무형유산인 ‘영덕 월월이청청’과 ‘영덕 옹기장’을 활용한 공연 등이 열린다. 행사는 매일 오후 7시부터 11시까지 진행된다.

근대건축물 11곳과 영해 내성 성벽을 따라 걷는 ‘야행 스티커 맵 투어’도 올해 새롭게 운영한다. 밤 풍경과 골목길, 역사, 공연, 먹거리 등을 주제로 한 37개 프로그램을 무료로 즐길 수 있다.

영해장터거리 근대역사문화공간은 근대 장터거리의 생활상과 건축물이 남아 있는 곳으로 2019년 국가등록문화유산으로 등록됐다.

영덕군 관계자는 “관람객들이 영해의 역사와 문화를 직접 체험할 수 있도록 프로그램을 준비했다”며 “지역을 대표하는 야간 관광 콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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