앤트로픽, 창사 이래 첫 흑자전환…매출 1년 새 14배 급증

미국 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’ 개발사인 앤트로픽이 올해 2분기 창사 이래 처음으로 영업이익 흑자를 기록했다.

15일(현지시간) 블룸버그에 따르면 앤트로픽은 2분기 매출이 115억달러(약 16조2천억원)를 돌파하며 지난해 같은 기간보다 14.6배 늘어났다고 투자자들에게 설명했다. 이는 직전 분기인 1분기 매출 47억3000만 달러보다도 두 배 이상 늘어난 규모다.

앤트로픽은 또한 2분기 조정 영업이익이 창사 이후 처음으로 흑자로 전환했다고 밝혔다. 다만 구체적인 영업이익 수치는 공개하지 않았다. 앞서 앤트로픽의 연환산 매출도 지난 5월 현재 470억 달러(약 66조원)를 넘겨 지난해 연 매출(100억 달러)의 4.7배로 추산된 바 있다.

앤트로픽의 성장세와 수익성 개선은 코딩과 업무용 에이전트 등 기업과 전문직 시장에 특화된 AI 도구에 집중했기 때문으로 보인다.

앤트로픽은 이 같은 성장세가 수 년 간 이어질 것으로도 전망했다. 로이터통신은 앤트로픽이 투자자들에게 2028년 매출이 1900억∼2000억 달러(약 268조∼282조원)에 이를 것으로 전망한다고 밝혔다고 전했다.

앤트로픽은 하반기 기업공개(IPO)를 앞두고 있다. 지난 6월 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개 서류를 제출하며 상장 추진을 본격화했다. 월가에선 앤트로픽의 폭발적인 매출 성장률과 향후 실적 전망을 토대로 기업가치를 높게 산정하는 흐름을 보이고 있다.

다만 ‘규제 리스크’ 등 상장까지 여러 변수도 남아 있다. 앤트로픽은 미 국방부와 AI 모델 활용 범위를 놓고 갈등을 빚어으면서 ‘공급망 위험 기업’으로 지정돼, 정부와 법적 다툼을 벌이고 있다. 최근 AI 모델의 외부 기관 해킹 사건이 잇따르면서 미 행정부 차원의 규제 강화도 추진되고 있다.