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‘불의 고리’ 인도네시아 플로레스섬 해안서 규모 7.7 강진…사망자 47명으로 늘어

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본문 요약

인도네시아 플로레스섬 인근 해안에서 발생한 규모 7.7 강진의 사망자 수가 47명으로 늘었다.

16일 AP·로이터 통신 등에 따르면 인도네시아 국가재난관리청은 전날 동부 소순다 열도에 있는 누사틍가라티무르주 플로레스섬 북부 해안에서 발생한 지진으로 47명이 사망했다고 밝혔다.

수하리안토 BNPB 청장은 구조대가 플로레스섬에 있는 시카, 망가라이, 동망가라이 지역에서 시신 47구를 수습했으며, 부상자 50명이 병원으로 이송됐다고 말했다.

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‘불의 고리’ 인도네시아 플로레스섬 해안서 규모 7.7 강진…사망자 47명으로 늘어

입력 2026.08.16 10:51

  • 강윤중 기자

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15일(현지시간) 인도네시아 동누사텡가라주 나게케오현 음바이(Mbay)에서 규모 7.7의 지진이 발생한 후, 한 오토바이 운전자가 도로에 생긴 균열 옆을 지나가고 있다. EPA연합뉴스 사진 크게보기

15일(현지시간) 인도네시아 동누사텡가라주 나게케오현 음바이(Mbay)에서 규모 7.7의 지진이 발생한 후, 한 오토바이 운전자가 도로에 생긴 균열 옆을 지나가고 있다. EPA연합뉴스

인도네시아 플로레스섬 인근 해안에서 발생한 규모 7.7 강진의 사망자 수가 47명으로 늘었다.

16일(현지시간) AP·로이터 통신 등에 따르면 인도네시아 국가재난관리청(BNPB)은 전날 동부 소순다 열도에 있는 누사틍가라티무르주 플로레스섬 북부 해안에서 발생한 지진으로 47명이 사망했다고 밝혔다.

수하리안토 BNPB 청장은 구조대가 플로레스섬에 있는 시카, 망가라이, 동망가라이 지역에서 시신 47구를 수습했으며, 부상자 50명이 병원으로 이송됐다고 말했다.

전날 오후까지 사망자 수는 38명이었으나 매몰자 수색과 구조 작업이 이어지면서 9명이 더 늘었다.

15일(현지시간) 인도네시아 동누사텡가라주 동망가라이에서 주민들이 지진으로 파손된 주택의 잔해를 치우고 있다. AP연합뉴스 사진 크게보기

15일(현지시간) 인도네시아 동누사텡가라주 동망가라이에서 주민들이 지진으로 파손된 주택의 잔해를 치우고 있다. AP연합뉴스

15일(현지시간) 인도네시아 동누사텡가라주 시카(Sikka)의 L. Say 항구에서 구조대원들이 지진으로 심하게 파손된 건물을 살펴보고 있다. REUTERS연합뉴스 사진 크게보기

15일(현지시간) 인도네시아 동누사텡가라주 시카(Sikka)의 L. Say 항구에서 구조대원들이 지진으로 심하게 파손된 건물을 살펴보고 있다. REUTERS연합뉴스

15일(현지시간) 인도네시아 동누사텡가라주 망가라이현 루텡에서 규모 7.7의 지진으로 주택들이 파손돼 있다. AFP연합뉴스 사진 크게보기

15일(현지시간) 인도네시아 동누사텡가라주 망가라이현 루텡에서 규모 7.7의 지진으로 주택들이 파손돼 있다. AFP연합뉴스

15일(현지시간) 인도네시아 플로레스섬에서 지진 발생 후 주민들이 거처를 빠져나오고 있다. 신화연합뉴스 사진 크게보기

15일(현지시간) 인도네시아 플로레스섬에서 지진 발생 후 주민들이 거처를 빠져나오고 있다. 신화연합뉴스

플로레스섬에서 50채가 넘는 주택이 피해를 입었으며 일부 지역에서는 산사태도 발생했다. BNPB 관계자는 지진 피해 지역에 있는 여러 건물에 주민들이 여전히 갇혀 있다고 말했다.

15일(현지시간) 동누사틍가라주 망가라이현 루텡에 위치한 루텡 병원 앞 임시 의료용 텐트에서 지진 피해자들이 여진에 대한 우려 속에 치료를 받고 있다. AFP연합뉴스 사진 크게보기

15일(현지시간) 동누사틍가라주 망가라이현 루텡에 위치한 루텡 병원 앞 임시 의료용 텐트에서 지진 피해자들이 여진에 대한 우려 속에 치료를 받고 있다. AFP연합뉴스

인도네시아는 ‘불의 고리’로 불리는 환태평양 조산대에 있어 지진과 화산 폭발 등이 자주 발생한다. 한국에서는 4년에 한 번 정도 발생하는 규모 5 이상 지진이 인도네시아에서는 이틀에 한 번꼴로 일어난다. 2004년에는 수마트라섬 북부 아체주의 반다아체 해상에서 규모 9.1 강진이 일어난 뒤 쓰나미가 덮쳐 17만명이 숨졌다. 200만명이 사는 플로레스섬에서는 1992년에도 규모 7.7의 강진 후 쓰나미가 발생해 2500명가량이 사망했다.

15일(현지시간) 인도네시아 플로레스섬에서 지진 발생 후 임시 대피소에서 사람들이 휴식을 취하고 있다. 신화연합뉴스 사진 크게보기

15일(현지시간) 인도네시아 플로레스섬에서 지진 발생 후 임시 대피소에서 사람들이 휴식을 취하고 있다. 신화연합뉴스

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