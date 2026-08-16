급감하던 ‘삼전닉스’ 레버리지 거래대금 다시 증가세…왜?

‘삼전닉스’ 주가 오르자 매도로 차익 실현 영향 풀이 19일부터 ‘삼전닉스’ 레버리지 신규투자시 모의투자 의무화

정부의 규제 강화 이후 급감하던 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 거래대금이 다시 증가세를 보이고 있다. 이들 상품이 기초자산으로 추종하는 삼성전자·SK하이닉스 주가가 최근 상승하자 투자자들이 매도를 통한 차익실현에 나섰기 때문으로 풀이된다.

16일 한국거래소에 따르면 단일종목 레버리지·인버스 16종의 총 거래대금은 지난 14일 8447억원으로 집계됐다.

단일종목 레버리지·인버스 16종의 총 거래대금은 보완대책 시행 하루 전날인 지난달 30일 12조4485억원에서 시행 첫날 31일 3조1528억원으로 급감했다.

5일에는 1조원을 밑돈 데 이어 지난 10일에는 5923억원까지 쪼그라들었다. 거래대금이 1조원에 못 미친 건 지난 5월27일 상장 이후 처음이었다. 급격히 줄어들던 거래대금은 11일부터 다시 올라 8000억원대를 유지하고 있다.

다만 매도세가 매수세보다 강해 투자 열기가 살아난다고 보기는 어렵다는 진단이 나온다.

개인 투자자는 지난 3∼14일 SK하이닉스 단일종목 레버리지 7종을 2633억원, 삼성전자 단일종목 레버리지 7종은 2248억원을 순매도했다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 최근 단일종목 레버리지·인버스 16종은 최근 한 주간 자금 순유입 상위 10위권에 오르지 못했다.

반면 자금 순유출 순위 3~4위에는 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’(-1721억원)와 ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’(-986억원)가 포함됐다.

단일종목 레버리지 보완대책이 한층 강화하면 투자 심리는 더 위축될 것으로 전망된다.

정부는 오는 19일부터 상장지수펀드·상장지수증권(ETN)의 괴리율 관리 기준을 강화한다. 또 단일종목 레버리지·인버스 투자 시 모의거래가 의무화된다.