“이제 곧 처서… 여름 살림 집어넣어요” 선풍기·제습기·이불 그냥 넣으면 안 되는 이유

무더위가 한풀 꺾이고 아침저녁으로 선선한 바람이 불기 시작했다. 절기상 입추를 지나면서 한낮의 더위와 달리 새벽이나 밤에는 창문을 열어둘 만한 날도 생겼다.

입추가 지나 처서가 코앞인 만큼 집 안의 계절도 조금씩 움직인다. 무더위가 완전히 끝나기를 기다리기보다 선선해진 지금 집 안을 둘러보며 다음 항목을 하나씩 확인해보자.

Check1_ 에어컨과 선풍기

여름 내내 가동한 에어컨에는 먼지가 쌓이기 마련이다. 필터를 꺼내 오염 상태를 확인하고 필요하면 세척한다. 사용 빈도가 줄었다고 바로 전원을 끄기보다는 마지막 사용 뒤 송풍이나 내부 건조 기능을 활용해 내부 습기를 말리는 것도 좋다.

또한 아침저녁으로 선선해지면서 선풍기 사용도 줄어들 수 있다. 보관하기 전에 날개와 안전망에 쌓인 먼지를 털어내고 완전히 말린다. 아직 선풍기를 계속 사용한다면 먼지만이라도 제거해두는 편이 좋다.

Check2_ 제습기

제습기를 당분간 사용하지 않을 예정이라면 물통부터 확인한다. 남은 물을 버리고 물통과 필터를 세척한 뒤 충분히 건조한다. 여름철에는 제습기를 자주 사용하기 때문에 물통이나 내부에 오염물이 남기 쉽다.

Check3_ 창틀과 베란다

장마와 폭염을 거친 뒤에는 창틀이나 베란다 구석처럼 눈에 잘 띄지 않는 곳에 곰팡이가 생기기도 한다. 창틀에 물이 고였던 흔적은 없는지, 실리콘 틈에 검은 얼룩이 생기지는 않았는지 살펴본다. 발견했다면 방치하지 말고 닦아내고 충분히 건조한다.

Check4_ 옷장과 신발장

한여름 동안 닫아둔 옷장과 신발장도 문을 열어 확인해볼 때다. 옷장 안에서 꿉꿉한 냄새가 나거나 제습제가 물로 가득 찼다면 환기하고 교체한다. 갑자기 기온이 떨어지는 날을 대비해 가을옷과 침구도 미리 확인해둔다. 장롱이나 수납함에 넣어둔 옷에서 냄새가 나지는 않는지, 곰팡이나 변색된 부분은 없는지 살펴보고 필요한 것은 세탁하거나 햇볕에 충분히 말린다. 또한 여름철 자주 신었던 신발은 꺼내 충분히 말린 뒤 보관하는 것이 좋다.

Check5_ 여름 이불

여름 동안 사용한 침구는 땀과 습기를 머금고 있을 수 있다. 세탁한 뒤 완전히 건조해 보관하는 것이 좋다. 반대로 아직 얇은 이불을 계속 사용하고 있다면 밤 기온을 살펴볼 필요가 있다. 낮에는 덥지만 새벽에는 기온이 떨어지는 날이 늘어나는 만큼 가벼운 겉이불 하나를 준비해두면 갑작스러운 기온 변화에 대응하기 쉽다.

Check6_ 냉장고

먹다 남은 반찬이나 오래 개봉해둔 소스, 언제 넣었는지 기억나지 않는 식품이 있다면 보관 상태와 유통기한 등을 확인한다. 냉장고 안의 냄새가 평소와 달라졌다면 선반과 서랍까지 함께 청소할 때다.