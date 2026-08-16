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먹거리에 즐길거리 더한 전통시장···대전 중앙시장서 11월까지 ‘토토즐 푸드페스타’

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먹거리에 즐길거리 더한 전통시장···대전 중앙시장서 11월까지 ‘토토즐 푸드페스타’

입력 2026.08.16 11:16

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대전 중앙시장에서 지난 15일 ‘토토즐 푸드페스타’가 열리고 있다. 대전 동구 제공

대전 중앙시장에서 지난 15일 ‘토토즐 푸드페스타’가 열리고 있다. 대전 동구 제공

대전 대표 전통시장인 중앙시장에서 오는 11월까지 먹거리와 즐길거리를 결합한 주말 야시장이 열린다.

대전 동구는 지난 15일 중앙시장 화월통 입구 특설무대에서 ‘2026 중앙시장 토토즐 푸드페스타’ 개장식을 가졌다고 16일 밝혔다.

중앙시장 토토즐 푸드페스타는 전통시장을 야간관광 콘텐츠로 육성하고, 시장과 원도심을 활성화하기 위해 마련된 행사다. 중앙시장은 대전역 앞 동구 중동 일대에 있는 대전 최대 규모 전통시장이다.

중앙시장에서는 11월 28일까지 매주 금요일과 토요일 오후 6시부터 화월통 일대에 먹거리 부스를 설치하고, 플라마켓과 문화공연, 참여형 이벤트 등을 개최한다.

중앙시장을 대표하는 다양한 먹거리와 함께 버스킹 공연 등을 즐기며 전통시장 특유의 정취와 활기찬 야시장 분위기를 느낄 수 있도록 기획됐다.

동구는 간편결제 시스템과 식품위생 및 안전관리 교육, 편의시설 안내 등을 통해 방문객들이 보다 편리하고 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 지원하고, 불친절·위생불량·바가지요금 없는 ‘3무 축제’로 방문객 만족도를 높일 계획이다.

황인호 동구청장은 “토토즐 푸드페스타가 시민과 관광객이 어우러져 대전의 밤을 즐기는 대표적 야간관광 콘텐츠로 자리매김하길 기대한다”며 “이번 행사가 중앙시장과 원도심 상권에 새로운 활력을 불어넣는 ‘신야간경제’의 신호탄이 되도록 지원하겠다”고 말했다.

박황순 중앙시장활성화구역상인회장도 “토토즐 푸드페스타를 통해 중앙시장이 전통시장의 정취와 다양한 먹거리, 문화를 함께 즐길 수 있는 새로운 명소로 자리잡을 수 있기를 바란다”며 “중앙시장만의 매력을 살린 다양한 콘텐츠로 다시 찾고 싶은 시장을 만들겠다”고 밝혔다.

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