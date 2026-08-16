청년 취업자 19만명 줄었는데…절반은 ‘AI 고노출 업종’

지난달 줄어든 청년층 취업자의 절반 이상이 정보통신업과 전문·과학 및 기술서비스업 등 이른바 ‘인공지능(AI) 고노출’ 업종에 집중된 것으로 나타났다.

국가데이터처 경제활동인구조사 마이크로데이터를 16일 분석한 결과, 7월 청년층(15~29세) 취업자는 지난해 같은 달보다 19만1362명 감소했다. 이 가운데 정보통신업 청년 취업자는 7만4517명 줄었다. 마이크로데이터 온라인 분석이 가능한 2014년 이후 월간 기준 가장 큰 감소 폭이다.

전문·과학 및 기술서비스업의 청년 취업자도 1년 전보다 2만3640명 감소했다. 두 업종에서 줄어든 청년 취업자는 모두 9만8157명으로, 전체 청년층 취업자 감소분의 51.3%를 차지했다.

정보통신업은 출판업과 우편·통신업, 컴퓨터 프로그래밍 등을 포함해 AI의 영향을 크게 받는 대표적인 업종으로 꼽힌다. 연구개발업과 법무·회계·세무·컨설팅 등 전문서비스업이 포함된 전문·과학 및 기술서비스업 역시 AI 활용도가 높은 업종으로 분류된다.

지난해까지만 해도 청년층 고용 감소는 제조업과 숙박·음식점업 등 전통 산업이 주도했다. 두 업종은 청년 취업자가 가장 많이 몰리는 대표적인 산업으로, 지난해 전체 청년 취업자 감소분의 67.5%가 이들 업종에서 발생했다.

올해 들어서는 고용 감소의 무게중심이 정보통신업과 전문·과학 및 기술서비스업으로 옮겨가는 모습이다. 정부는 정보통신업과 전문·과학 및 기술서비스업의 청년 취업자가 그동안 꾸준히 늘어온 만큼 최근 감소세에는 기저효과나 일시적인 조정이 반영됐을 가능성이 있는 만큼 AI 확산의 영향으로 단정하는 데는 신중한 입장이다.

다만 AI 확산에 따른 노동시장 변화가 청년층에 상대적으로 크게 나타날 수 있다는 우려는 커지고 있다. 한국은행은 지난해 2월 ‘AI와 한국경제’ 보고서를 통해 국내 일자리의 51%가 AI 도입에 큰 영향을 받을 것으로 분석했다. 특히 여성과 청년층, 고학력·고소득층에게 AI가 기회인 동시에 위기로 작용할 수 있다고 내다봤다.