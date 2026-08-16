김민석 “트럼프, 백악관 면담 때도 김정은 사진 보여줘…당대표 되면 내년 미·중·일 방문할 것”

더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 후보로 출마한 김민석 의원이 지난 3월 도널드 트럼프 미국 대통령을 면담했을 당시 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 판문점 회담 사진을 보여줬다고 17일 밝혔다.

김 의원은 이날 페이스북에 트럼프 대통령이 김 위원장과 찍은 사진을 SNS에 공유한 사실을 언급하며 “실은 제가 백악관에서 트럼프 대통령을 만났을 때도 제 북한 해법을 들은 트럼프 대통령이 즉석에서 저 사진을 가져오라고 해서 보여주며 대화를 나눴다”고 말했다.

그러면서 “당시는 북한의 입장을 고려해 제가 밝히지 않았다”며 “트럼프 대통령은 당시 저의 비공개 제안에 큰 흥미를 보이고 바로 관련 지시를 내렸다”고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 15일(현지시간) 트루스소셜에 김정은 위원장과 판문점 공동경비구역(JSA)에서 나란히 찍은 사진을 올리고 “이 특정 사진에서는 사이가 좋아 보이지 않지만 우리가 웃고 있는 사진도 많이 있다. 김정은과 나는 사이가 좋다”고 적었다.

김 의원은 “트럼프 대통령과 J D 밴스 부통령을 만날 때마다 북한 문제를 물어왔다”며 “백악관의 관심도, 의지도 있다고 본다. 문제는 우리의 지혜로운 역할”이라고 말했다. 그러면서 “당대표가 되면 연내에 미·중·일 방문을 추진하겠다”며 “총리 때는 하지 못했던 ‘초당적 멤버로 초당적 상대를 만나는 초당적 정당외교’도 하겠다”고도 했다.

김 의원은 국무총리 재임 중이던 지난 3월 백악관에서 트럼프 대통령을 약 20분간 비공개로 면담했다. 이 자리는 트럼프 대통령의 신앙 멘토로 알려진 폴라 화이트 목사가 주선한 것으로 알려졌다. 김 의원은 지난 1월 첫 방미 때는 밴스 부통령을 면담했다.