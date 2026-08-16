제주 한라산에 261㎜ 많은 비···쏟아진 비에도 열대야 지속

제주 산지 등에 호우주의보 피해 접수는 도로 침수 1건

제주 산간을 중심으로 200㎜가 넘는 많은 비가 쏟아졌다. 하지만 간밤에 쏟아진 비에도 밤사이 기온이 떨어지지 않아 열대야 현상은 이어졌다.

16일 제주지방기상청에 따르면 이날 오전 10시 기준 제주도 산지와 제주시 중산간·동부, 서귀포시 중산간·동부에는 호우주의보가 발효 중이다.

전날부터 이날 오전 10시까지 집계된 지점별 강수량은 산간의 경우 한라산 진달래밭 261㎜, 한라산 남벽 256㎜, 윗세오름 170㎜, 성판악 139㎜, 영실 134㎜ 등이다.

중산간 지역도 가시리 102㎜, 한남 92㎜, 산천단 90㎜, 송당 70㎜의 비가 내렸다. 해안 지역인 성산수산은 134㎜, 구좌 81㎜, 표선 75㎜, 성산 74㎜ 순으로 많은 강수량을 기록했다.

기상청은 이날 오전 20~30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있으며, 17일 저녁까지 비 날씨가 이어질 것으로 예보했다. 예상 강수량은 17일까지 산지와·중산간 등 많은 곳은 100㎜ 이상, 그 외 지역은 30∼80㎜다.

밤 사이 제주 전역에 내린 비에도 불구하고 기온은 크게 내려가지 않아 열대야가 지속됐다.

전날 저녁부터 이날 아침 사이 지점별 최저기온은 제주 25.8도, 서귀포 25.1도, 고산 25.3도로 기록됐다. 열대야는 밤사이 최저 기온이 25도 이상을 유지되는 현상이다.

올해 지점별 누적 열대야 일수는 제주 37일, 서귀포 35일, 고산 31일, 성산 25일이다. 이날 낮 최고 체감온도 역시 31도 안팎까지 올라 무더위가 이어질 전망이다.

기상청은 “계곡이나 상류에 내리는 비로 인해 하류에서 갑자기 물이 불어 날 수 있는 만큼 야영을 자제하고, 한라산둘레길·오름·올레길 출입을 자제해야 한다”고 밝혔다.

한편 제주도소방안전본부는 제주에 내린 비로 인해 이날 오전 7시5분쯤 서귀포시 법환동 도로에 물이 찼다는 신고 1건이 접수돼 배수를 지원했다고 밝혔다.