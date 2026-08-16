충북 청주 원도심서 호러·레트로 축제 열린다

충북 청주 원도심인 상당구 성안길과 중앙공원 일원에서 호러 축제와 레트로 축제가 잇따라 열린다.

청주시는 오는 21~23일 ‘2026 한여름밤 오싹 호러페스티벌’과 청주원도심골목길축제 ‘여름:성안이즈백’을 연이어 개최한다고 16일 밝혔다.

우선 21∼22일 오후 6∼11시 중앙공원과 철당간 일원에서 ‘2026 한여름밤 오싹 호러페스티벌’이 열린다. ‘청야(淸夜), 푸른 달빛 아래 진짜 청주의 이야기’를 주제로 펼쳐지는 이 행사는 중앙공원의 역사에 호러 콘텐츠를 접목한 참여형 야간축제다.

철당간 인근 영플라자 1층에는 귀신의 집 ‘귀신 들린 쇼핑몰’이 꾸며진다. 참가자들은 중앙공원과 철당간 곳곳에서 귀신 캐릭터를 찾아 미션 6∼7개를 수행하고 도장을 모 ‘귀신 들린 쇼핑몰’ 입장권을 받을 수 있다.

중앙공원 내 압각수와 망선루, 척화비, 철당간 등은 호러 무대로 꾸며진다. 랜덤댄스도깨비불 공연, 매직쇼, 클래식 콘서트, EDM 공연도 열린다.

이어 22~23일 오후 4~9시 성안길 일원에서는 청주원도심골목길축제 ‘여름:성안이즈백’이 펼쳐진다.

지난해 8만2000여명이 찾은 이 축제는 2000년대 성안길의 감성을 반영한 콘텐츠를 선보인다. 댄스문화를 중심으로 ‘볼:거리’, ‘놀:거리’, ‘함께할:거리’ 등 3개 분야 33개 프로그램이 과거와 현재를 연결한다.

옛 롯데시네마 광장에서는 댄스 경연과 K-팝 댄스, 거리공연이 준비돼 있다.

2000년대 성안길의 모습을 체험하는 골목길 투어를 비롯해 ‘낭만 캔모아’, ‘미니게임 천국’ 등 체험 콘텐츠도 선보인다. 시민공모사업 선정 단체 11곳과 지역기관·단체가 참여해 부스와 이벤트 운영한다.

이장섭 청주시장은 “원도심 곳곳에서 시민들이 색다른 여름축제의 매력을 즐기길 바란다”며 “다양한 문화콘텐츠를 통해 성안길과 원도심에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다.