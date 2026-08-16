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충북 청주 원도심서 호러·레트로 축제 열린다

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본문 요약

충북 청주 원도심인 상당구 성안길과 중앙공원 일원에서 호러 축제와 레트로 축제가 잇따라 열린다.

우선 21∼22일 오후 6∼11시 중앙공원과 철당간 일원에서 '2026 한여름밤 오싹 호러페스티벌'이 열린다.

'청야, 푸른 달빛 아래 진짜 청주의 이야기'를 주제로 펼쳐지는 이 행사는 중앙공원의 역사에 호러 콘텐츠를 접목한 참여형 야간축제다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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충북 청주 원도심서 호러·레트로 축제 열린다

입력 2026.08.16 11:47

  • 이삭 기자

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충북 청주시가 오는 21~23일 상당구 중앙공원과 철당간 일원에서 개최하는 ‘2026 한여름밤 오싹 호러페스티벌’ 홍보 포스터. 청주시 제공.

충북 청주시가 오는 21~23일 상당구 중앙공원과 철당간 일원에서 개최하는 ‘2026 한여름밤 오싹 호러페스티벌’ 홍보 포스터. 청주시 제공.

충북 청주 원도심인 상당구 성안길과 중앙공원 일원에서 호러 축제와 레트로 축제가 잇따라 열린다.

청주시는 오는 21~23일 ‘2026 한여름밤 오싹 호러페스티벌’과 청주원도심골목길축제 ‘여름:성안이즈백’을 연이어 개최한다고 16일 밝혔다.

우선 21∼22일 오후 6∼11시 중앙공원과 철당간 일원에서 ‘2026 한여름밤 오싹 호러페스티벌’이 열린다. ‘청야(淸夜), 푸른 달빛 아래 진짜 청주의 이야기’를 주제로 펼쳐지는 이 행사는 중앙공원의 역사에 호러 콘텐츠를 접목한 참여형 야간축제다.

지난해 8월 충북 청주 상당구 성안길 일원에서 열린 ‘한여름밤 오싹 호러페스티벌’ 축제 참가자들이 퍼레이드를 하고 있다. 청주시 제공.

지난해 8월 충북 청주 상당구 성안길 일원에서 열린 ‘한여름밤 오싹 호러페스티벌’ 축제 참가자들이 퍼레이드를 하고 있다. 청주시 제공.

철당간 인근 영플라자 1층에는 귀신의 집 ‘귀신 들린 쇼핑몰’이 꾸며진다. 참가자들은 중앙공원과 철당간 곳곳에서 귀신 캐릭터를 찾아 미션 6∼7개를 수행하고 도장을 모 ‘귀신 들린 쇼핑몰’ 입장권을 받을 수 있다.

중앙공원 내 압각수와 망선루, 척화비, 철당간 등은 호러 무대로 꾸며진다. 랜덤댄스도깨비불 공연, 매직쇼, 클래식 콘서트, EDM 공연도 열린다.

이어 22~23일 오후 4~9시 성안길 일원에서는 청주원도심골목길축제 ‘여름:성안이즈백’이 펼쳐진다.

지난해 8만2000여명이 찾은 이 축제는 2000년대 성안길의 감성을 반영한 콘텐츠를 선보인다. 댄스문화를 중심으로 ‘볼:거리’, ‘놀:거리’, ‘함께할:거리’ 등 3개 분야 33개 프로그램이 과거와 현재를 연결한다.

지난해 8월 충북 청주 상당구 성안길 일원에서 열린 청주원도심골목길축제 ‘여름:성안이즈백’ 행사장에서 참가자들이 춤을 선보이고 있다. 청주시 제공.

지난해 8월 충북 청주 상당구 성안길 일원에서 열린 청주원도심골목길축제 ‘여름:성안이즈백’ 행사장에서 참가자들이 춤을 선보이고 있다. 청주시 제공.

옛 롯데시네마 광장에서는 댄스 경연과 K-팝 댄스, 거리공연이 준비돼 있다.

2000년대 성안길의 모습을 체험하는 골목길 투어를 비롯해 ‘낭만 캔모아’, ‘미니게임 천국’ 등 체험 콘텐츠도 선보인다. 시민공모사업 선정 단체 11곳과 지역기관·단체가 참여해 부스와 이벤트 운영한다.

이장섭 청주시장은 “원도심 곳곳에서 시민들이 색다른 여름축제의 매력을 즐기길 바란다”며 “다양한 문화콘텐츠를 통해 성안길과 원도심에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

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