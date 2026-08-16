“9분 만에 연기 난 뒤 폭발”···전기 이륜차 6000여대 리콜로 이어져

서울시 소방재난본부는 전기 이륜자동차의 리튬이온 배터리 화재 실험 분석 내용을 관련 기관에 공유한 결과 2개 업체 전기 이륜차 6000여대 리콜로 이어졌다고 16일 밝혔다.

본부는 지난해 10월1일 전기 이륜차·개인형 이동장치의 리튬이온 배터리 화재 위험성을 확인하기 위해 노원구 재건축 예정 아파트에서 실내 충전 환경을 가정한 실물 화재 실험을 진행했다. 실제 가정의 거주 환경과 유사한 조건에서 현관문 안쪽에 리튬이온 배터리를 설치한 뒤 발열 패드를 이용해 배터리팩 발화를 유도했다.

전원 공급 후 약 9분 만에 연기가 발생했다. 이후 불티와 폭발이 이어지며 방 하단 온도가 100도를 넘어섰다. 불이 빠르게 번져 대형 인명피해로 이어질 위험이 큰 것으로 나타났다. 본부는 재현 실험에서 확인된 발화 과정과 인명피해 위험요인, 화재 사례 등을 한국교통안전공단 자동차안전연구원에 공유했다.

자동차안전연구원은 제공받은 자료를 토대로 배터리 성능을 시험하고 안전관리 기준 강화 필요성을 조사했다. 제작사로부터는 전기 이륜자동차 배터리 구성 형태와 배터리 관리 시스템(BMS) 논리(로직)를 공유받아 결함 여부를 확인했다.

조사 결과 A사 3606대와 B사 2538대에 대한 리콜이 확정됐다. A사는 배터리 관리 시스템(BMS) 셀 간 전압 편차 관리 기준이 미흡했다. B사는 배터리팩 BMS 보호 매개변수(파라미터)의 안전 여유가 부족할 가능성이 확인됐다. A사는 지난달 26일부터 리콜을 시행 중이고, B사는 다음달 1일부터 시행할 예정이다.

최근 5년간 서울에서 발생한 전기 이륜자동차 관련 화재는 총 31건이다. 인명피해는 25명(사망 2명·부상 23명), 재산피해는 2억2600만원 상당으로 집계됐다. 연도별로는 2021년 9건, 2022년 3건, 2023년 4건, 2024년 3건, 지난해 12건이다.

본부는 자동차리콜센터 홈페이지(www.car.go.kr)에서 자동차 등록번호 또는 차대번호를 조회해 리콜 대상인지 확인하고 필요한 조치를 받아달라고 당부했다. 제조사는 해당 차량 소유자에게 우편과 문자메시지로 리콜 대상 여부를 개별 안내한다.

본부 관계자는 “모든 전기 이륜차 사용자는 평소 충전 중 이상 발열·팽창·변색·이취·외관 손상 등 이상 징후가 발견되면 즉시 사용을 중지하고 점검을 받아야 한다”며 “가급적 실내나 피난 동선 인근에서는 충전을 피하는 것이 바람직하다”고 말했다.