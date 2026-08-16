“냄새 안 나는데…” 청바지 몇 번 입고 빨아야 할까?

속옷은 1번, 브라는 2~3번…‘이 기관이 정해준다!’ 옷 종류별 세탁 주기 총정리

“청바지는 자주 빨면 안 된다”는 사람이 있다. 반대로 “한번이라도 입었으면 당연히 빨아야 하는 것 아니냐”는 사람도 있다. 잠옷은 며칠 입어도 괜찮은 것 같고, 수건은 한 번 썼다고 빨기에는 지구에게 미안한 것 같다. 도대체 무엇이 맞을까.

온라인에는 각기 다른 세탁 주기를 주장하는 의견이 넘친다. 이럴 때는 세탁·청소 분야의 전문기관이 제시하는 기본값을 참고해보는 것도 방법이다. 미국의 세제·세탁·청소 관련 산업단체인 ACI(American Cleaning Institute)는 옷과 침구, 수건 등을 얼마나 자주 세탁해야 하는지에 대한 기준을 공개하고 있다. ACI는 단순히 냄새만으로 판단하지 말고 무엇을 했는지, 어떤 소재인지, 얼마나 입었는지, 날씨가 어떤지 등을 함께 고려해야 한다고 설명한다. 그렇다면 ACI가 제시하는 ‘세탁 주기표’를 한번 펼쳐보자.

■ 입고 나서 매번 빨아야 하는 것

속옷 ★★★★★

→ 한 번 입으면 세탁

가장 고민할 필요가 없는 부류다. ACI는 속옷과 양말은 착용할 때마다 세탁하도록 권한다. 티셔츠와 민소매, 캐미솔도 기본적으로 한 번 입은 뒤 세탁하는 것이 기준이다. 피부에 직접 닿고 땀과 피지에 노출되는 시간이 긴 옷일수록 세탁 주기가 짧아진다고 생각하면 쉽다.

양말 ★★★★★

→ 한 번 신으면 세탁

특히 여름철에는 예외를 두기 어렵다. 발은 땀이 많이 나는 부위이고 양말은 신발 안에서 장시간 밀폐돼 있기 때문이다.

티셔츠·민소매 ★★★★★

→ 한 번 입으면 세탁

ACI는 티셔츠와 탱크톱, 캐미솔을 매번 착용 후 세탁하도록 제시한다. 특히 여름에 땀을 많이 흘렸다면 더 고민할 필요가 없다.

레깅스·타이츠 ★★★★★

→ 매번 세탁

ACI는 레깅스와 타이츠 역시 매 착용 후 세탁하도록 권한다. 타이츠나 레깅스는 입고 움직이는 동안 피부와 밀착돼 땀과 피지가 묻기 쉽고, 반복 착용하면 무릎 부분 등이 늘어질 수 있기 때문이다.

수영복 ★★★★★

→ 한 번 입으면 세탁

수영장에서 입었든 바닷가에서 입었든 물에 들어갔다고 해서 ‘깨끗해졌다’고 생각하면 안 된다. ACI의 기준도 수영복은 매 착용 후 세탁이다.

■ 2~3번 입고 빨아도 되는 것

청바지 ★★★☆☆

→ 기본 3회 착용 후 세탁

드디어 논쟁의 주인공이다. ACI가 제시하는 기준은 의외로 명확하다. “청바지는 일반적으로 3번 정도 입은 뒤 세탁한다.” 따라서 “청바지는 절대 자주 빨면 안 된다”도, “청바지는 한 번 입으면 반드시 빨아야 한다”도 ACI가 제시하는 일반적인 기준과는 거리가 있다. 다만 여기서 중요한 예외가 있다. 땀을 많이 흘렸거나 얼룩이 생겼다면 3회를 기다릴 이유가 없다.

브라 ★★★☆☆

→ 2~3회 착용 후 세탁

브라도 매번 세탁할 필요가 없는 대표적인 옷이다. ACI는 2~3회 착용 후 세탁할 수 있다고 안내한다. 대신 같은 브라를 연속으로 입지 말고 하루 정도 쉬게 할 것을 권한다. 탄성 소재가 원래 형태를 회복할 시간을 주기 위해서다.

■ 3~5번 정도 입거나 사용해도 되는 것

잠옷 ★★★★☆

→ 3~4회 착용 후 세탁

잠옷은 ‘집에서만 입으니까 오래 입어도 되겠지’라고 생각하기 쉽다. ACI는 3~4회 착용 후 세탁을 기본 기준으로 제시한다. 다만 자기 전에 샤워하는 사람이라면 조금 더 오래 입을 수도 있다고 전한다. 반대로 땀을 많이 흘리는 사람이라면 이야기가 달라진다.

목욕 수건 ★★★★☆

→ 3~5회 사용 후 세탁

수건은 한 번 썼다고 바로 빨아야 할까? ACI는 3~5회 정도 정상적으로 사용한 뒤 세탁하는 기준을 제시한다. 단, 전제가 있다. 사용할 때마다 반드시 잘 말릴 것. 수건은 몸을 닦은 뒤 축축한 상태로 뭉쳐두면 안 된다. ACI도 다음 사용 전까지 수건이 충분히 마르도록 걸어두라고 강조한다.

■ 몇 번 입어도 되는 옷

셔츠·면바지 ★★★☆☆

→ 몇 번 입은 뒤 세탁

셔츠나 면바지 같은 겉옷은 속옷이나 티셔츠처럼 매번 세탁할 필요는 없다. ACI는 몇 번 착용한 뒤 세탁할 수 있다고 안내한다. 다만 날씨가 덥거나 땀을 많이 흘렸다면, 또는 눈에 보이는 오염이나 얼룩이 있다면 더 빨리 세탁해야 한다.

슬랙스·스커트 ★★★☆☆

→ 몇 번 입은 뒤 세탁

슬랙스와 스커트 역시 몇 번 착용할 수 있다. 하지만 땀이나 먼지, 음식물 얼룩 등이 묻었다면 횟수와 관계없이 세탁 또는 부분 세척을 해야 한다.

정장 ★★★☆☆

→ 울 3~4회, 합성섬유 4~5회 정도 후 드라이클리닝

정장은 매번 드라이클리닝할 필요가 없다. ACI는 정상적인 환경에서 울 소재 정장은 3~4회, 합성섬유 정장은 4~5회 정도 착용한 뒤 드라이클리닝하는 기준을 제시한다. 물론 담배 연기에 노출되었거나, 미세먼지가 심한 환경에 노출됐거나, 냄새가 배었거나, 얼룩이 생겼다면 더 빨리 관리해야 한다.

코트 ★★☆☆☆

→ 한 시즌 1~2회

코트는 매번 드라이클리닝할 필요가 없다. ACI는 코트를 한 시즌에 한두 번 정도 세탁하는 것을 기준으로 제시한다. 물론 눈에 띄는 얼룩이나 냄새가 생겼다면 횟수를 기다리지 않는다.

■ 옷이 아니라 침구는?

침대 시트 ★★★★☆

→ 최소 2주에 한 번

ACI는 침대 시트를 최소 2주에 한 번 세탁하도록 권한다. 밤에 땀을 많이 흘리는 사람이라면 더 자주 세탁해야 한다. 여름에는 특히 이 기준을 기억할 만하다. 에어컨을 켜고 잔다고 해서 땀이 전혀 나지 않는 것은 아니기 때문이다.

냄새가 안나면 더 입어도 되려나

‘청바지는 무조건 세 번 입고 빨아야 하는구나’라고 생각하면 곤란하다. ACI도 세탁 주기는 행동, 소재, 착용 정도, 날씨 등에 따라 달라진다고 명시해두었다. 땀을 많이 흘렸거나, 눈에 보이는 얼룩이 있을 경우 횟수를 무시하고 바로 세탁해야 한다. 또한 흰색 옷과 실크는 변색되기 쉬우므로 매 착용 후 세탁할 것을 권한다.

더 입어도 될지 고민될 때 세탁 여부를 판단하기 위해 가장 흔히 사용하는 방법이 있다. 옷을 코에 대보고 냄새가 안 나면 ‘한 번 더 입어도 되겠지’라고 생각하는 것이다. 하지만 ACI는 냄새만으로 세탁 여부를 판단하는 것은 충분하지 않다고 지적한다. 무엇을 했는지, 어떤 소재인지, 얼마나 입었는지, 날씨가 어땠는지 등을 함께 봐야 한다. 예를 들어 에어컨이 나오는 사무실에서 두 시간 입은 셔츠와 한여름에 땀을 흘리며 하루 종일 입은 셔츠는 같은 ‘1회 착용’이라도 상태가 다르다.

세탁을 덜 하는 것이 무조건 친환경적인 것도, 자주 하는 것이 무조건 위생적인 것도 아니다. 필요한 만큼 세탁하고, 옷의 세탁 표시를 따르는 것이 기본이다. ACI 역시 세탁할 때 색상과 소재별 관리법을 구분하고, 의류에 붙은 케어라벨을 가장 먼저 확인하라고 강조한다.