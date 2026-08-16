미·중 AI 전쟁 격화···미, 한국 등 35개국에 “미국과 중국 중 양자택일하라” 압박

미국과 중국의 인공지능(AI) 경쟁이 격화하는 가운데 미국이 한국을 비롯한 주요 동맹·파트너국에 “어느 편에 설 것인지 선택하라”고 통보할 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다. 미·중 간 AI 경쟁이 단순한 기술 경쟁을 넘어 외교·통상을 망라하는 패권 경쟁으로 확대되고 있다.

미 국무부는 지난 6월 워싱턴에서 열린 ‘제2차 팍스 실리카 서밋’에서 체결된 ‘AI 기회 파트너십에 관한 공동성명’에 서명한 35개국에 서한을 보내 이같이 통보할 예정이라고 로이터통신이 15일(현지시간) 보도했다.

로이터가 확인한 국무부 내부 초안 문건에는 “모든 곳에 속하겠다는 것은 어느 곳에도 속하지 않겠다는 것과 같다. 팍스 실리카 선언 서명은 단순한 회원 가입이 아닌 결속과 헌신을 의미한다”면서 “신중하게 선택할 것”을 촉구했다.

국무부는 서한에서 중국을 직접 명시하지 않았지만 “우리의 기대와 상충하는 중복된 이니셔티브에 가입하면서 동시에 팍스 실리카에 참여할 수는 없다”고 경고했다. 이는 중국이 지난달 러시아 등과 함께 팍스 실리카에 맞서 설립한 세계인공지능협력기구(WAICO)를 겨냥한 것으로 해석된다.

팍스 실리카는 지난해 12월 국무부 주도로 출범한 AI 공급망 협의체로, 한국·일본·호주·영국·독일·인도 등이 회원국으로 참여하고 있다. 미국의 동맹국과 파트너국들이 협력해 AI 모델, 반도체 칩, 핵심 광물 등에 대한 중국 의존도를 낮추는 것을 목표로 한다.

제이콥 헬버그 미 국무부 경제차관은 지난해 출범 당시 언론 브리핑에서 ‘팍스 실리카 참여국은 중국과 무역을 축소해야 하나’는 질문에 “특정 국가를 겨냥하기 위한 것이 아니다. 21세기 경제를 위한 ‘(산업)철도’를 함께 구축하자는 것”이라고 답한 바 있다. 그러나 중국이 지난해 딥시크에 이어 최근 ‘키미 K3’를 공개하는 등 미국의 AI 기술을 맹추격하고 있음이 또 한 번 확인되자, 동맹·파트너국들에 명확한 진영 선택을 압박하고 나선 것이다.

미국이 경고 서한을 언제 발송할 계획인지는 확인되지 않았다. 미 국무부는 로이터의 논평 요청에 “유출된 것으로 알려진 내부 문서에 대해서는 언급하지 않겠다”고만 밝혔다.

지난 6월 팍스 실리카에 가입한 카자흐스탄이 중국 주도의 WAICO에도 참여한 것이 미국에 경종을 울렸다고 로이터는 전했다. 카자흐스탄은 첨단 기술에 필수적인 핵심 광물 매장량이 상당한 국가다. 팍스 실리카에는 한국·일본과 유럽 국가 등 주요 AI 강국들이 포진해 있지만, WAICO에는 카자흐스탄뿐 아니라 브라질·인도네시아·말레이시아 등 핵심 광물 자원국이 다수 포함돼 있다.

미·중 간 AI 경쟁이 격화할수록 한국은 난처해질 수밖에 없다. 미국의 AI 기술과 긴밀히 연결된 한국으로선 미국과의 디커플링이 사실상 불가능하다. 그러나 글로벌 핵심광물 공급망을 사실상 독점한 중국이 이를 보복 카드로 삼으면 한국의 주력 산업인 반도체 생산에 타격이 불가피하다.

게다가 중국 시장 의존도를 줄였다고 해도 여전히 한국의 반도체 수출에서 중국의 비중은 무시할 수 없는 수준이다. 지난 1~4월 중국과 홍콩은 반도체 수출 비중에서 45%를 차지했다. 특히 중국의 AI 수요가 폭발하면서 지난 5월엔 대중 반도체 수출이 전년 대비 243%나 폭증했다. AI 진영화가 가속화하면 첨단 반도체 기술과 AI 생태계에서는 미국에 의존하지만, 반도체의 생산기지와 판매시장에서는 여전히 중국에 크게 의존하는 한국은 딜레마에 빠질 수밖에 없다.

미 당국자는 양자택일을 요구하는 서한을 준비하는 이유로 “두 가지를 동시에 가질 수 없다는 점을 분명히 하기 위한 것”이라고 강조했다. 그는 “한 국가가 한쪽 기술 생태계(팍스 실리카)에서 신뢰받는 파트너임을 자처하면서 동시에 중국의 AI 이니셔티브에도 가입한다면, 어떻게 그 주장을 신뢰할 수 있겠는가”라고 로이터에 말했다.