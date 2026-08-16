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득남 후 돌아온 김민희·홍상수 ‘눈 둘 데가 없네’ 터졌다···로카르노영화제 동반 수상 ‘3관왕’

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본문 요약

홍상수 감독과 배우 김민희가 신작 <눈 둘 데가 없네>로 스위스에서 열린 제79회 로카르노영화제에서 나란히 상을 받았다.

영화는 감독상과 최우수연기상, 독립상인 에큐메니컬 심사위원상을 받으며 3관왕에 올랐다.

로카르노영화제는 폐막일인 15일 홍 감독에게 감독상을, 김민희에게 최우수연기상을 수여했다고 AFP통신 등이 전했다.

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득남 후 돌아온 김민희·홍상수 ‘눈 둘 데가 없네’ 터졌다···로카르노영화제 동반 수상 ‘3관왕’

입력 2026.08.16 12:48

수정 2026.08.16 13:00

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  • 배문규 기자

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배우 김민희와 홍상수 감독(왼쪽부터)이 15일(현지시간) 스위스 로카르노에서 열린 제79회 로카르노영화제에서 각각 최우수연기상과 감독상을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. EPA연합뉴스

배우 김민희와 홍상수 감독(왼쪽부터)이 15일(현지시간) 스위스 로카르노에서 열린 제79회 로카르노영화제에서 각각 최우수연기상과 감독상을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. EPA연합뉴스

홍상수 감독과 배우 김민희가 신작 <눈 둘 데가 없네>로 스위스에서 열린 제79회 로카르노영화제에서 나란히 상을 받았다. 영화는 감독상과 최우수연기상, 독립상인 에큐메니컬 심사위원상을 받으며 3관왕에 올랐다.

로카르노영화제는 폐막일인 15일(현지시간) 홍 감독에게 감독상을, 김민희에게 최우수연기상을 수여했다고 AFP통신 등이 전했다. 이탈리아 배우 모니카 벨루치도 <케티체>로 최우수연기상을 받았으며, 최고상인 황금표범상은 루마니아 감독 플로린 셰르반의 <유 돈트 빌롱 히어>에 돌아갔다.

김민희는 수상 무대에서 “시처럼 아름다운 영화를 만들어주신 감독님께 감사드린다”며 “앞으로 진짜 사랑하는 마음만 가지고 연기하겠다”고 말했다. 홍 감독도 작품을 초청한 영화제와 심사위원단에 감사의 뜻을 밝혔다.

지난해 4월 아들을 낳은 김민희에게 <눈 둘 데가 없네>는 출산 후 복귀작이다. 김민희는 지난 13일(현지시간) 영화 상영 후 열린 관객과의 대화에서 “아기를 낳고 처음으로 찍은 영화”라며 “아기와 같이 촬영장에 갔고, 수유도 해야 하고, 이유식도 만들어야 하는 등 눈코 뜰 새 없이 바쁘게 영화를 준비했다”고 말했다.

김민희·권해효·신석호·박미소·최명길이 출연한 <눈 둘 데가 없네>는 부모의 이혼 뒤 조부모 밑에서 자란 상희(김민희)가 남동생과 함께 10년 전 마지막으로 본 어머니를 찾아 제주도로 향하면서 벌어지는 이야기다. 홍 감독은 연출과 각본을 비롯해 촬영·녹음·편집·음악을 맡았으며, 김민희는 제작실장으로도 참여했다.

홍 감독은 35번째 장편인 이 작품으로 로카르노영화제 국제경쟁 부문에 다섯 번째 초청됐다. 그는 2013년 <우리 선희>로 감독상, 2015년 <지금은맞고그때는틀리다>로 황금표범상을 받았다. 김민희는 2024년 홍 감독의 <수유천>에 이어 두 번째로 이 영화제 최우수연기상을 받았다.

영화는 올해 하반기 국내에서 개봉할 예정이다.

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