“집에 독서 공간까지 필요할까”…좁은 집 한구석에 아늑한 ‘읽는 자리’ 만드는 법

책을 읽으려고 마음먹고도 소파에 앉으면 TV를 켜게 되고, 침대에 누우면 휴대전화를 집어 들게 된다. 독서를 위한 공간을 만드는 것은 사치일까. 전문가들은 집 안의 작은 한쪽을 비워 의자 하나, 조명 하나를 놓는 것만으로도 ‘읽는 자리’를 만들 수 있다고 설명한다.

오래 앉아 있을 의자를 고른다

독서 공간의 중심은 의자다. 디자인보다 중요한 것은 편안함이다. 등받이에 몸을 기댈 수 있고, 책을 들고 오래 앉아 있어도 어깨와 허리에 무리가 가지 않는지를 살펴야 한다.

꼭 새 의자를 살 필요는 없다. 거실에 있던 1인용 의자를 옮기거나 사용하지 않던 안락의자를 활용해도 된다. 발을 올려놓을 수 있는 작은 스툴을 곁들이면 자세를 바꾸기도 쉽다.

의자를 놓을 자리를 정했다면 주변도 함께 살펴보자. 손을 뻗었을 때 책이나 안경을 올려둘 작은 테이블이 있고, 자리에서 일어나지 않고도 조명을 켤 수 있다면 더욱 편리하다.

조명은 공간의 분위기를 결정한다

독서 공간에서는 조명이 중요하다. 천장등 하나만 켜기보다 책을 비추는 별도의 조명을 두는 편이 좋다. 플로어 스탠드나 테이블 램프처럼 빛의 방향을 조절할 수 있는 조명이 활용하기 편하다.

낮에는 창으로 들어오는 자연광을 이용하고, 해가 진 뒤에는 독서등을 켜는 식으로 시간에 따라 빛을 바꿔도 좋다. 조명이 눈에 직접 들어오지 않도록 위치와 각도도 조절해야 한다.

담요와 쿠션으로 ‘머물고 싶은 자리’를 만든다

아늑한 공간을 만드는 데는 촉감도 영향을 미친다. 의자에 쿠션을 하나 놓고 팔걸이나 등받이에 담요를 걸쳐두는 것만으로도 공간의 인상이 달라진다.

계절에 따라 소재를 바꾸는 것도 방법이다. 가벼운 면이나 리넨 소재는 여름에, 도톰한 니트나 울 소재는 추운 계절에 잘 어울린다. 여러 가지를 한꺼번에 들이기보다 좋아하는 색과 촉감의 패브릭 한두 가지를 고르는 편이 깔끔하다.

작은 러그를 의자 아래 깔아 공간을 구분할 수도 있다. 독서 공간이 크지 않더라도 바닥에 경계를 만들어주면 그곳만의 자리가 생긴다.

책은 손이 닿는 곳에 둔다

책을 읽을 때마다 다른 방으로 가서 책을 가져와야 한다면 독서 공간은 금세 장식용 공간이 되기 쉽다.

사이드테이블이나 낮은 선반에 지금 읽는 책 몇 권을 올려두자. 책을 많이 꽂아둘 필요는 없다. 현재 읽고 있는 책과 다음에 읽을 책 정도만 눈에 보이게 두는 편이 공간을 단정하게 유지하기 좋다.

작은 바구니를 곁에 두고 안경이나 리모컨, 충전기 등을 넣어두는 것도 방법이다. 필요한 물건을 주변에 정리해두면 자리를 비울 일도 줄어든다.

일부러 ‘비워둔’ 공간을 만든다

독서 공간을 꾸밀 때 물건을 많이 채우는 것이 능사는 아니다. 식물이나 그림처럼 취향을 드러내는 물건을 하나 정도 더하는 것만으로도 충분하다.

오히려 중요한 것은 시선을 빼앗는 요소를 줄이는 일이다. TV가 바로 앞에 있거나 업무용 모니터가 눈에 들어오는 곳보다는 시선이 머물 만한 요소가 적은 자리가 독서에 집중하기 좋다.

휴대전화도 마찬가지다. 독서 시간만큼은 손이 닿지 않는 곳에 두는 것만으로도 공간의 용도가 달라질 수 있다.

처음부터 완성하려 하지 않는다

독서 공간을 만들기 위해 가구를 전부 새로 살 필요는 없다. 집에 있는 의자를 옮기고, 조명을 하나 더하고, 좋아하는 책 몇 권을 곁에 두는 것부터 시작하면 된다.

며칠 사용해본 뒤 불편한 점을 하나씩 고쳐도 된다. 의자가 불편하면 쿠션을 더하고, 조명이 어두우면 스탠드를 옮기고, 책을 둘 곳이 필요하면 작은 테이블을 추가하는 식이다.

조연경 인테리어 전문가는 “좋은 독서 공간은 자꾸 다시 앉게 되는 자리”라며 “책 한 권을 펼칠 수 있는 의자와 충분한 빛, 잠시 머물 수 있는 여유만 있다면 집 안의 작은 구석도 충분히 그런 자리가 될 수 있다”고 말했다.