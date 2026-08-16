미·중 정상회담 코앞인데 대중 제재 강화 나선 트럼프···“미국 측 회담 총괄 책임자도 없어”

미·중 정상회담이 6주도 채 남지 않았지만, 정상회담 준비를 총괄하는 미국 측 당국자나 기관이 없어 중국 측 불안감이 커지고 있다는 보도가 나왔다. 심도깊은 논의가 이뤄지지 않아 정상회담에서 구체적인 성과가 도출되긴 기대하기 힘든 것으로 전해졌다. 오히려 미국은 정상회담을 앞두고 중국을 겨냥해 인공지능(AI)·드론·로봇 등에 대한 규제 강화에 나섰다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 행정부의 허술하고 혼란스러운 정상회담 준비로 인해 중국 측 관리들의 우려가 커지고 있다고 보도했다. 시진핑 중국 국가주석은 지난 5월 트럼프 대통령의 베이징 방문에 대한 답방 차원에서 오는 9월24일 미국을 방문할 예정이다.

정상회담 준비에 정통한 한 관계자는 사전 의제나 논의를 총괄하는 미국 측 당국자도 정해지지 않아, 양국 실무진이 의전·일정 등 통상적인 준비 작업만 진행하고 있다고 전했다. 미 국무부는 지난 5월 베이징에서 열린 정상회담 때처럼 이번에도 회담 준비에 참여하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

당시에도 미국 측은 이란과의 전쟁 상황 악화를 이유로 방중 일정을 갑작스레 연기하는 등 혼란을 야기해 중국 측에서 불만을 제기한 바 있다.

중국 측 사정에 정통한 또 다른 복수의 관계자는 미·중 모두 오는 9월 정상회담에서 실질적인 성과를 기대하지 않고 있어 현재 쟁점은 정치적 연출과 대외적으로 비칠 이미지 관리 등에 치중돼 있다고 SCMP에 말했다. 지난 5월 베이징 정상회담의 핵심 성과였던 미·중 투자위원회 설립 역시 아직 협의조차 시작하지 않은 상태이기 때문에 이번에 후속 성과가 발표될 가능성은 작다.

소식통들은 정상회담 계획 수립이 늦어지는 이유는 트럼프 행정부 내부의 의견 차이 때문이라고 지적했다. 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등은 시 주석을 강하게 압박해야 한다는 입장인 반면, 다른 참모들은 갈등 완화를 바라고 있다는 것이다.

베이징 정상회담 당시 양국은 ‘전략적 안정에 기반한 건설적 관계’를 구축하기로 합의했지만, 미국이 정상회담을 앞두고 오히려 중국에 대한 공세를 강화하면서 시험대에 오른 상태다. 트럼프 행정부는 지난달 말 중국 기업 43곳을 강제노동 관련 수입금지 명단에 추가하고, 사실상 중국을 겨냥해 휴머노이드·4족 보행 로봇 신규 모델 수입을 금지했다.

이어 지난 13일에는 드론 및 드론 부품에 최대 100%의 관세를 부과하는 포고문에 서명했는데 이 역시 중국을 겨냥한 조치로 해석되고 다. 또 트럼프 행정부는 한국을 비롯한 35개 파트너국에 중국이 주도하는 AI 협력체에 참여하지 말 것을 요구하는 서한을 보낼 예정이라고 로이터통신이 보도했다.

이런 상황에서 중국 측은 미국에서 열리는 이번 정상회담을 앞두고 의전이나 메시지 공개 등이 백악관에 의해 통제될 것이란 점에서 예상치 못한 상황이 벌어질까 불안해하고 있다고 SCMP는 전했다.

국제위기그룹의 미·중 관계 담당 선임 연구원인 알리 와인은 “트럼프 대통령은 (이란 전쟁이 난항을 겪으면서) 국내외 사안에 대한 영향력을 잃고 있다는 인식에 예민하게 반응하고 있으며, 시 주석의 참모들은 트럼프가 중국에 대한 미국의 영향력을 회복하려는 시도로 자국 안방에서 시진핑의 허를 찌르는 깜짝 정책 발표를 감행할 가능성을 우려하고 있을 수 있다”고 SCMP에 말했다.